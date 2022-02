De Stéfano fue a la Bicameral y entregó un escrito

El exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián De Stéfano estaba citado ayer nuevamente a declarar ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, y otra vez entregó un escrito.

El exagente se negó a responder preguntas, al igual que lo hizo en 2020 cuando se investigaba el escándalo que se desató con los “Súper Mario Bros” y el espionaje a ­Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria.

El documento presentado dice que, como fue llamado a prestar declaración indagatoria en la causa en La Plata, hace uso de sus derechos y garantías y por esta razón no fue a declarar ayer ante la Bicameral. Según el diputado que forma parte de la comisión Rodolfo Tailhade, De Stéfano “estaba a disposición”, pero que primero “tenía que resolver la cuestión judicial”.

“No cuestionó la competencia de la comisión Bicameral, para nosotros eso ratifica todo nuestro trabajo, pero no quiso declarar”, le dijo ayer el legislador a la prensa.

La declaración de Carzoglio

La declaración del juez suspendido Luis Carzoglio, según Tailhade, sí fue distinta porque contó cómo “sufrió presiones por parte de la AFI, y puntualmente por parte de dos agentes, Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale, para detener a Moyano”.

“Nosotros no teníamos oficialmente esa declaración del juez Carzoglio, con lo cual la incorporamos a nuestra declaración. Lo más relevante que dijo fue que no tenía absolutamente ninguna duda de que el responsable máximo de la presión que él recibió, de la maniobra ejecutada por la AFI para detener a los Moyano, era del expresidente Macri”, explicó el diputado oficialista.

En diálogo con la prensa, el magistrado aseveró que se presentó para declarar en función de lo que experimentó con la visita de los espías y todo el proceso que derivó en su actual suspensión del cargo.

“Relaté la visita de los espías, las presiones mediáticas previas a mi resolución en el expediente de Pablo Moyano y lo que siguió después: mi suspensión al mes y medio de haber hecho las denuncias el 16 de octubre de 2018 a la noche en el Polo Judicial Avellaneda, y de ahí todo lo que estoy viviendo ahora que sigo suspendido, tres años y tres meses, con un embargo del 40% de mis haberes y que me provocan realmente un perjuicio tanto en lo económico como en lo personal”, relató Carzoglio fuera del Anexo del Senado ante las consultas de los periodistas.

El apriete

“De Stéfano me llamó un día por teléfono aparentemente solicitando una entrevista conmigo a la cual él acudió con el asesor financiero de la AFI, Di Pasquale. Apenas entran a mi despacho me dicen que por orden del presidente Macri necesitaban tenerlo detenido a Pablo Moyano”, relató Carzoglio.

El juez suspendido recordó que Di Pasquale le dijo: “Estamos obsesionados con la detención de Pablo Moyano”. A lo que él le respondió que cuando llegase la causa, y en función de los elementos que tuvieran para entonces, iba a ver lo que solicitaba el fiscal para resolver en consecuencia.

“Me preguntaron qué era lo que quería yo. Por supuesto, viniendo del asesor financiero de la AFI, saben a qué me refiero. Lo único que dije es que ojalá pudiera hablar con el presidente Macri, pero no por el tema Moyano, sino por el país, en ese momento. Que me preocupaba y me sigue preocupando mucho”, deslizó ante la prensa, rememorando las sugerencias de los agentes de la AFI.

Carzoglio agregó que, antes de que los agentes se fueran y después de reiterarles que iba a resolver en función de lo que había en el expediente, le dijeron si quería que le mandaran un borrador de la orden de detención para facilitar su tarea.

“Dije que no tenía problema, a las dos horas la secretaria me dio la orden de detención en un sobre cerrado. Después vino la causa. A partir del momento que llegó la causa empezaron las presiones mediáticas, y el día que yo resuelvo comenzaron las amenazas de muerte contra mi señora y mis hijos, la desaparición de mis teléfonos del Polo Judicial de Avellaneda y el total vacío de representantes del Ministerio Público Fiscal del Polo en un acto que había organizado yo para esa tarde del 16 de octubre de 2018”, volvió a contar el juez, tal como había hecho con anterioridad.

Cómo continúa la comisión

Rodolfo Tailhade dijo que Carzoglio les dio los nombres de algunas personas que a la comisión le parece que pueden ser importantes para la declaración.

“Estamos viendo si citamos a un empleado de él, que es el que recibe por primera vez a alguien que le dice que Macri quiere hablar con Carzoglio, y a otro juez, de Lomas de Zamora, un colega de Carzoglio, que fue el primero que recibió las amenazas de la AFI: el juez Vitale, que tenía la causa contra Moyano y que después terminó en el juzgado de Carzoglio. Vitale recibió las mismas presiones con las visitas de los mismos funcionarios en principio, así que sería posiblemente el citado”, sostuvo el diputado.

Cuándo será el dictamen

“Es difícil de precisar, pero nosotros queremos, primero, terminar la totalidad del caso Gestapo. Ahora arrancamos con Camioneros, que también denunciaron en la Bicameral. Probablemente esta semana y la otra tengamos estas medidas que estábamos hablando con respecto a esta denuncia a Camioneros y tenemos denuncias de la Uocra de Bahía Blanca y de otros gremios. Creo que en 20 días podríamos estar pensando en dictaminar”, señaló Tailhade, quien, en relación a la “Gestapo”, indicó que por ahora no tienen definidas nuevas citaciones, pero que se está analizando si llaman a declarar a una empleada de Ceremonial del Banco Provincia que quedó pendiente.