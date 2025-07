Kicillof advirtió sobre un “plan de exterminio” de la industria nacional

En el cierre del 3° Congreso Productivo Bonaerense, este miércoles el gobernador Axel Kicillof denunció que el Gobierno nacional impulsa un “plan sistemático de exterminio de la industria nacional”. Su intervención, grabada por las malas condiciones climáticas que impidieron su llegada a Mar del Plata, apuntó contra las políticas de Javier Milei, a las que acusó de generar una crisis productiva sin precedentes.

“El modelo que aplican castiga al que produce y trabaja, promueve la especulación y la bicicleta financiera”, señaló. Según Kicillof, la contracción del consumo, la caída de ingresos y la desregulación económica afectan directamente a sectores como la industria textil, la pesca y el turismo.

En ese sentido, advirtió que Mar del Plata, sede del evento, sufre una fuerte retracción económica con un 20% menos de visitantes en los fines de semana largos. “Está todo parado. La plata no alcanza y la actividad no arranca porque no hay demanda”, afirmó.

Kicillof sostuvo que su gobierno seguirá aplicando políticas de respaldo al entramado productivo y convocó a los bonaerenses a frenar en las urnas este modelo de ajuste y desindustrialización.