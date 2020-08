Demanda a Google: “Cristina va a sentar un precedente”

Meses atrás, Clarín publicó en una nota digital que el buscador de Google había colocado una infamante leyenda en el lugar donde debería figurar el cargo que ocupa hoy Cristina Fernánez de Kirchner: en vez de describir el cargo institucional de vicepresidenta de la Nación que actualmente ejerce, figuraba en forma maliciosa y difamante la leyenda de “Ladrona de la Nación Argentina”.

Gregorio Dalbón, abogado de la expresidenta, afirmó a diario Hoy que esta presentación “nada tiene que ver con el antecedente de Belén Rodríguez”, la modelo italiana que llevó en 2014 a Google a la Corte Suprema, por la aparición de su nombre y de fotos suyas en sitios vinculados a pornografía y prostitución.

Por aquel entonces, la Corte Suprema determinó que no se podía probar que los buscadores no hubieran actuado correctamente ante sus reclamos, por lo que a la modelo no le correspondió ninguna compensación.

“En ese precedente se concluyó que Google hacía de biblioteca, y que no tiene responsabilidad por cosas subidas por terceros. Nosotros no consideramos a Google como una biblioteca, es el libro y el autor del libro, porque con algoritmos de Google ellos producen información que dañan la imagen y el honor de Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó Dalbón.

Además, afirmó que “posiblemente Cristina va a sentar un precedente”, ya que “la Corte jamás se ha expedido sobre Google como elaboración propia, sino de terceros”.

Reforma judicial

Consultado sobre la reforma judicial, Dalbón opinó que “es una reforma necesaria ya que la Justicia es, de los tres poderes del Estado, la que más le ha fallado a la sociedad. Hay una deuda de parte de la Justicia que puede ser saldada”.

“Como principal eje está la Justicia Federal, donde de ninguna manera doce jueces pueden englobar el poder federal porque es prácticamente un monopolio. La idea de ampliar la competencia con los penales económicos y tener 46 juzgados es una buena iniciativa para tener pluralidad de opiniones de jueces y que la Justicia no sea tan lenta como es teniendo 12. La reforma apunta a que haya Justicia rápida, porque la Justicia lenta, no es justicia”, afirmó.

Espionaje

“No es sorpresa que Mauricio Macri haya cometido espionaje ilegal. Así asumió a la Presidencia y así se fue de la Presidencia. No cabe la menor duda de que Mauricio Macri está involucrado en los casos de espionaje, porque al que más le interesaba saber cuáles iban a ser los pasos políticos de Cristina era al (por entonces) presidente de la Nación. Por lo menos en mi opinión, Macri está muy cómodo con la Justicia argentina, y obviamente espero que no exista ningún pacto de impunidad, y que al momento de ser juzgado tenga las garantías de derecho de defensa que no tenía y que no tuvo nunca Cristina Fernández de Kirchner con el lawfare que le perpetró Mauricio Macri, la mesa judicial y el periodismo felpudo que eran los empleados de Magneto, que al día de hoy no pueden todavía entender que una mujer con un teléfono, un libro, y un docente le ganó las elecciones a quienes tuvieron un préstamo del FMI para utilizar en la campaña electoral por el cual fueron derrotados. Y por tal motivo, por haberlos sacado de la cancha, dejaron las huellas pegadas. Porque el plan que tenía Mauricio Macri era de 8 años. Por eso salió a la luz todo el espionaje ilegal”, afirmó Dalbón.