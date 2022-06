Denuncian a Belliboni por los piquetes: "Estamos a disposición de la Justicia"

El abogado y presidente del espacio Aptitud Renovadora, Juan Pablo Chiesa, denunció a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, quien dialogó con Diario Hoy durante la marcha que llevaron adelante las organizaciones sociales hacia el Ministerio de Desarrollo Social.

"Nos acabamos de enterar de que un abogado hizo una denuncia con un pedido de detención, me imagino que tendrá un tratamiento judicial. Estamos dispuestos a ir a cualquier tribunal. Lo que hacemos es defender los derechos de los trabajadores y compañeros, y vamos a donde sea a probarlo. Veremos en qué consiste la denuncia", señaló.

Y agregó: "Estas cosas suelen ocurrir. La criminalización de la lucha generalmente antecede a la represión a la lucha".

"Estamos a disposición de la Justicia, estamos en la calle, todo el mundo sabe dónde vivo y si no, le doy la dirección a quien sea. No tengo miedo porque no creo que haya cometido un delito", concluyó.

En cuando a la movilización, dijo: "Nos vamos a quedar para ver si el Ministerio ya tiene una respuesta, porque ayer nos suspendieron la reunión. Les ofrecimos retirar a la gente y que nos reciban. A las 19 va a haber asambleas y después un plenario de delegados y responsables que van a decidir si nos quedamos o nos vamos".