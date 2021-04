Denuncian a funcionario por fiesta clandestina en el cuartel de Bomberos

Un foro vecinal de seguridad del partido de Berisso presentó una denuncia penal por la realización de una fiesta clandestina en el cuartel de los Bomberos Voluntarios, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, de la cual participaron más de 50 personas, en violación de las restricciones dispuestas en el marco de la pandemia de Covid-19. Entre los asistentes estaría el ­director de Defensa Civil municipal, Roberto Scafati, cuya responsabilidad en la realización de esa fiesta ahora será investigada por la Justicia.



La denuncia fue elevada por el Foro Vecinal de Seguridad 2, del barrio de Los Talas, cuando vecinos de la zona de la sede de Bomberos comprobaron que en el primer piso se realizaba una fiesta de casamiento, y en las inmediaciones del cuartel había estacionada una importante cantidad de vehículos. Algunos dijeron haber visto allí a Scafati, quien también es presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios.



“Nosotros creemos que los inspectores municipales sabían que se estaba haciendo esa fiesta y no la clausuraron”, dijo a diario Hoy la presidenta del foro, Elba Tiburzi, y relató: “A las once de la noche está cerrando un restaurante que está al lado del cuartel.

Mientras tanto, hay un montón de autos estacionados y las luces del primer piso encendidas”.



La celebración era con motivo del casamiento de una pareja y, según vecinos del lugar, el propio Scafati habría estado presente.

En la denuncia se afirma que los vecinos llamaron tanto a la dependencia de Control Urbano de la municipalidad como al número de emergencias 911, “sin respuesta satisfactoria ni intervención” de inspectores ni policías.



En el texto, presentado ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, se destaca que Scafati preside la institución, pero además es director de una dependencia municipal, “y ante tamaña función y su relación directa con la emergencia que vive el país todo, no puede desoír ni desconocer las disposiciones en lo nacional, provincial y municipal referidas al distanciamiento social obligatorio en vigencia, como para que un encuentro social se realice en su institución sin tener conocimiento de ello”. Luego se enumeran disposiciones nacionales, provinciales y municipales que se habrían violado con la realización de la fiesta.



“Además de los decretos de Nación y Provincia, hay una ­disposición municipal que rige desde el 31 de marzo, y que ­establece el corte de actividades desde las 23 durante todo el mes de abril”, explicó Tiburzi a este ­multimedio.



Scafati ya había quedado en el ojo de la tormenta semanas atrás, cuando echó a quien entonces era el jefe de los Bomberos, Marcelo Manolio, por pedir vacunas para los socorristas, ya que, según ­argumentó, se trata de personal esencial.