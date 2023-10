Denuncian en la Justicia amenazas de muerte contra candidato a intendente de Hurlingham

La diputada nacional e integrante de La Cámpora, Florencia Lampreabe, denunció el miércoles ante la Justicia de Morón una serie de amenazas de muerte que recibió el postulante a intendente de Hurlingham de Unión por la Patria, Damián Selci. Lampreabe también hizo pública la situación al difundir los mensajes de Facebook que le llegaron a Selci desde una cuenta identificada como de “Celina Marcela”.

Los mensajes enviados al candidato camporista en Hurlingham fueron: “Selci, te conviene no salir a la calle. Te vamos a matar, al igual que a Massa. No les conviene pisar la calle, van a quedar muertos”; “Animate a salir, hdp”; “Selci, no jodas más en Hurlingham. No te escondas, hdp”, y “Selci, sos hombre muerto, cuidate cuando salís a la calle”.

Selci derrotó en las PASO de agosto, en las internas de Unión por la Patria, al actual intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, quien buscaba otro mandato, en medio de una fuerte interna entre La Cámpora y los sectores más tradicionales del peronismo de ese distrito del oeste del conurbano.

“La campaña de odio que la oposición viene realizando en #Hurlingham contra @DamianSelci ha sobrepasado todo límite: ayer lo amenazaron de muerte. Hoy mismo realizaremos las denuncias judiciales correspondientes”, publicó Lampreabe en sus redes.