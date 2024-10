Denunciaron en tres Ministerios provinciales al coordinador de cursos de formación de SUTCAPRA

El interventor provincial de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), Miguel Tobar, presentó este miércoles tres denuncias ante diferentes organismos de la Provincia, en las cuales se apunta a las irregularidades en el comportamiento, la conducta y las decisiones de Celso Gómez, quien está a cargo de los cursos de capacitación para futuros controladores y guardias de seguridad en la región.

Los cursos en cuestión están a cargo de SUTCAPRA, que todavía no logró ni siquiera contar con personería jurídica en la región capital, pero que accedió a algunas de las aulas que tiene el edificio de la CGT en La Plata en la calle 36 entre 2 y 3.

Allí también funcionó una escuela secundaria, y en su momento hubo denuncias de abuso por parte de algunas personas que trabajan en el mismo edificio. Tobar, junto a Alejandro Capaldo, se presentaron hoy ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia a cargo del Ministro Juan Martín Menna; ante la Dirección General de Cultura y Educación que coordina Alberto Sileono y ante el Instituto Provincial de Formación Laboral a cargo de Ezequiel Berrueco. Ante todos ellos dejaron formalmente radicadas las denuncias por considerar que Celso Gómez, a cargo de los cursos que dicta SUTCAPRA, es una persona que no pregona con el ejemplo, debido a que se ha expresado de forma violenta en sus redes sociales personales contra mujeres, personas que no tienen su misma condición sexual y ante todo, ante seres humanos de distinta raza o color.

Todos los documentos que se presentaron ante las dependencias provinciales fueron acompañadas por las capturas de pantalla, a pesar de los involucrados decidieron cerrar las mencionadas cuentas en las cuales figuraban los ataques y hasta un apoyo explícito al cura condenado por abuso sexual a menores, el Padre Julio César Grassi.

“Entendemos que una persona que discrimina y ataca a otras que no piensan lo mismo no puede indicar o ´formar´ a otros que se están preparando para controlar accesos a lugares de importante asistencia de personas, muchas de las cuales no pueden pensar igual sobre distintos temas. Además, hizo un apoyo explícito al Padre Grassi que fue condenado por abuso sexual a menores”, comentó Capalbo en declaraciones a la Red 92.

Puertas hacia adentro, en la CGT regional no cayó para nada bien que saliera a la luz la manera de expresarse del referente de SUTCAPRA y es un secreto a voces que más tarde o más temprano sacarán a este gremio del edificio de la calle 36 para no verse involucrados en nuevos casos de Xenofobia.