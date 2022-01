Desde octubre ya no se esperará el tren bajo la lluvia

A principios de la semana se dieron dos hechos que tienen que ver con nuestra ciudad y su relación con la Provincia y la Nación, los cuales, a pesar de tratarse de cosas muy diferentes, están unidos por una cuestión muy actual: la desidia del intendente para con sus habitantes.

En primer lugar, se pudo ver a Julio Garro cantando la canción de Bobby Troup, Route 66, para inaugurar la avenida 66, un trabajo para el que se tomó un tiempo considerable, a pesar de que los gremios de la construcción no resultaban ya a sus ojos un obstáculo, considerando que su líder había sido encarcelado.

Sin embargo, tener a Juan Pablo Medina, referente de la Uocra, tras las rejas, luego de la causa iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri, no motivó la continuidad ni mucho menos la finalización de las obras. Por esos tiempos, los gobiernos nacional, provincial y municipal intentaron vanagloriarse de la velocidad con la que se había culminado la obra que permitió que la estación de trenes en La Plata fuera operativa nuevamente. Pero lo cierto es que en ese mismo lugar, en 2017, se quitaron los techos y jamás se volvieron a colocar, dejando a las personas que diariamente esperan las formaciones ferroviarias a la intemperie y bajo las inclemencias meteorológicas.

Con ese panorama, en abril del año pasado se retomaron los trabajos que en octubre de 2022 tendrán su conclusión, dejando a la estación del Ferrocarril Roca con un techo remozado, digno de una construcción que es uno de los símbolos de la capital de la Provincia.

Quienes fueron a relevar las tareas a principios de esta semana fueron el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, su par bonaerense, Jorge D’Onofrio, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

Los tres supervisaron los trabajos de renovación de los techos de la estación La Plata, que brindarán mayor comodidad y seguridad a 18.000 pasajeros diarios, cuyo avance de obra ya se encuentra en un 58% y para los cuales se destinó un presupuesto de 709 millones de pesos por parte del Estado nacional a través del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario.

Guerrera afirmó: “Es una obra muy esperada por los platenses y por los 18.000 usuarios que diariamente entran y salen de la estación. En 2017 se había desmontado la estructura del techo y los usuarios quedaron a la intemperie. Por eso, desde el Gobierno nacional llevamos adelante estas tareas, que a fin de año van a quedar inauguradas”.

La obra, impulsada por la cartera conducida por Guerrera, contempla el recambio de chapas y vidrios, el reemplazo de estructuras de soporte y la renovación del sistema de pasarela para el lavado de la nave y tímpanos. Con los trabajos finalizados, se brindarán mejores condiciones y mayor seguridad a las personas que a diario transitan por la estación.

Vale señalar que todas las tareas que se desarrollan en la nave se llevan adelante atendiendo el cuidado y la protección del patrimonio histórico, y que el servicio no se ve interrumpido. Por caso, el proyecto se desarrolló en forma conjunta con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Los trabajos consisten en la puesta en valor de la estructura metálica de los techos, la recomposición completa de chapas y vidrios, así como el reemplazo de todos aquellos elementos estructurales que sirven para sostener la cubierta. Los techos tienen 150 metros de longitud.

Por otro lado, también comprende la iluminación del conjunto de la nave de la estación. Además, se incluyen las obras necesarias para que el personal de mantenimiento pueda realizar sus tareas en pos de proteger los techos ya renovados.

Los trabajos se estructurarán en dos etapas. Primero se cortarán los andenes 4 y 5 para no afectar los servicios, que operarán en las plataformas 6 y 7. En un segundo tramo, las obras se centrarán sobre los andenes restantes, quedando libres los espacios clausurados anteriormente.

Lo cierto es que los platenses y aquellas personas que vienen a la ciudad ­llevan cinco años esperando el tren bajo la lluvia o el sol, y eso no pareció llamar la atención del intendente ni durante el final de la gestión de Vidal y Macri, ni durante el transcurso de la actual, donde los colores políticos de Nación y Provincia no son los de su ­preferencia. Pero lo realmente preocupante es por qué no lo hizo.

Si la obra finaliza según lo previsto, la estación tendrá una estructura de techos completamente renovada en octubre de este año, es decir, en un plazo de 18 meses. No hay que ser un matemático para inferir que, si los trabajos no se hubieran frenado, habrían sido terminados en 2019, pero al intendente Garro nunca le interesó hacer un reclamo al respecto.