Diego Santilli lanzó su precandidatura

Diego Santilli presentó su precandidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en un acto desarrollado en La Plata, en el que estuvo acompañado por dirigentes de todos los partidos que conforman Juntos, el nuevo nombre de Juntos por el Cambio, que entre 2015 y 2019 fue Cambiemos. Tras oficializar esta precandidatura, Santilli presentó la renuncia al cargo de vicejefe de Gobierno porteño para dedicarse a la campaña electoral.

El lanzamiento formal del además secretario de Seguridad de la Capital Federal se realizó al aire libre en el Club Hípico y de Golf de City Bell. Allí Santilli estuvo sentado junto a Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Jorge Macri y Graciela Ocaña.

Luego del discurso de Rodríguez Larreta y de Carrió, Santilli les agradeció a los dirigentes de su espacio, incluso a quienes estuvieron ausentes, como Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, quien competirá en la Ciudad de Buenos Aires.

En su discurso de presentación, Santilli, quien tiene poco recorrido en la provincia por la cual va a ser candidato, hizo hincapié en la situación difícil actual y dijo que es un “momento de oscuridad” en donde no se puede ver el horizonte. El actual secretario de Seguridad de CABA trató de empatizar y se puso del lado de la gente diciendo que siente su dolor. “La bronca de que todo está más caro o de que no pudiste llegar a fin de mes. O de que tuviste que cerrar la persiana de tu comercio o de tu fábrica, por lo que luchaste toda tu vida”, indicó refiriéndose a la economía, y luego habló sobre la educación al hablarle al votante sobre “la angustia de que tus hijos no están en las escuelas”. También se refirió a la inseguridad al afirmar que, si alguien sale a la calle, no se sabe qué problema va a tener, y dijo que “los narcos crecen y avanzan”.

“Podemos cambiar esta realidad”, expresó el precandidato que en las internas del espacio enfrentará al radical Facundo Manes y, en clave proselitista, remarcó que ya “en cada recorrida la gente me expresa su afecto y cariño”.

“Hoy empezamos un nuevo desafío, un camino largo, en donde estoy y estamos preparados. Un camino en donde estoy junto a ustedes. Voy a recorrer los 135 municipios”, añadió, para ajustar su desconocimiento del territorio sobre el cual piensa legislar.

Por último, Santilli instó a realizar una “transformación profunda en la provincia de Buenos Aires”. “Estoy acá porque tengo la convicción de que una mejor provincia es posible. Yo vengo a hacer, a caminar, a escuchar. Y vengo a trabajar, trabajar y trabajar porque estoy convencido de que podemos cambiar las cosas”, concluyó.

En el acto estuvieron también presentes dirigentes, intendentes y exintendentes de su espacio político, de manera presencial y virtual.