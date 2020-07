Diferencias entre Municipio y Provincia por las salidas recreativas de niños y niñas

El sábado por la noche el intendente de La Plata, Julio Garro, anunció las medidas que rigen en esta nueva Fase 3 en nuestra ciudad, y una de ellas fue la salida recreativa de los niños en cualquiera de los 198 espacios públicos y abiertos que tiene la ciudad. Lógicamente acompañados por sus padres, desde el martes 21.

Ahora bien, desde Provincia aclararon que en La Plata no se habilitarán las “salidas saludables" para los chicos, es decir el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aclaró que en Fase 3 no se habilitarán las salidas recreativas con niños y que nuestra ciudad no será una excepción. Estas desclaraciones tomaron distancia con lo anunciado el fin de semana por el intendente Garro.

Bianco expresó: “La situación es lo suficientemente compleja como para que tengamos que habilitar aquellas actividades que son imprescindibles y que puedan ayudar a poner en marcha la maquinaria económica. No son momentos para, con este nivel de contagio, andar dando paseos por la calle. La verdad que no".

En este sentido, el funcionario de Kicillof habló de la “Fase 3 escalonada” y señaló: “Quiere decir que habilitaremos actividades adicionales pero analizando y monitoreando como vienen los contagios, el tiempo de duplicación y la ocupación de las camas. Si la situación se vuelve más compleja tendremos que dar una marcha atrás”.

“No está terminando el aislamiento, no pasó la pandemia ni mucho menos. Tenemos que aprender a ir regulando la situación para evitar que el ritmo de contagios se acelere y se sature el sistema sanitario provincial que es el principal objetivo”, remarcó.