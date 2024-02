Diputados se sacude la modorra y va por la primera sesión del año

Tras un 2023 con escasa actividad parlamentaria y atravesada por el periodo electoral, además del escándalo del caso “Chocolate” Rigau a fin de año, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires avanza para sellar la convocatoria a la primera sesión del año. El oficialismo comenzó a mover los engranajes para darle otra tónica a la Legislatura en el 2024 y busca sesionar antes del inicio del periodo ordinario el 1° de marzo.

Según expresaron distintas fuentes parlamentarias, la intención es retornar a las sesiones el martes 20 de febrero con un temario que incluye un puñado de proyectos que quedaron pendientes el año pasado y al que la oposición pretende sumar algunas iniciativas que surgieron en las últimas semanas.

“Quedamos en tratar alguna ley con dictamen de comisión que no sea complicada y los proyectos que nos quedaron pendientes del año pasado que tenemos que sacar”, explicaron desde los bloques opositores. No obstante, no se descarta que desde Juntos busquen llevar al recinto la discusión por el IOMA en medio del conflicto con algunos municipios. Las diversas bancadas presentaron pedidos de informes, de auditorías e interpelaciones del presidente del organismo, Homero Giles.

En tanto, el bloque de Libertad por Siempre impulsó un proyecto para modificar el reglamento interno del cuerpo legislativo con la intención de “dar a publicidad los votos de cada diputado de manera veraz, completa y pertinente”. “El proyecto de resolución es para que tengamos voto nominal en la Legislatura como tiene Nación, ya sea por método electrónico o nominal. Que no sea a mano alzada como suele ser”, señalaron sobre la iniciativa que pretenden tratar en el corto plazo.

Se prevé que queden fuera del orden del día los proyectos impulsados por el Ejecutivo provincial como la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense que consiste, principalmente, en crear una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) cuyos objetivos serían investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar los productos derivados de los fármacos.

La Cámara Baja, ahora conducida por Alejandro Dichiara, pretende sacudirse la modorra y revertir la imagen del 2023 en el que solo se celebraron tres sesiones entre el periodo ordinario y extraordinario.