Dos nuevos jueces decidirán el litigio de Farmacity

Los jueces Martín Irurzun y Mirta Gladys Sotelo de Andreu fueron sorteados para intervenir como magistrados de la Corte Suprema en la causa Farmacity, tras la excusación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.



Irurzun y de Andreu se sumarán a Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes deberán definir si hacen lugar al planteo de la empresa o si por el contrario lo rechazan.



Se trata de una acción iniciada por la firma Farmacity S. A. con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 14 de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y no incluye a las sociedades anónimas, como dicha compañía, en la enumeración de las distintas categorías de sujetos que pueden ser titulares de ellos.



En el caso, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se expidió sobre la constitucionalidad del artículo 14 de la ley 10.606 y estimó inoficioso pronunciarse acerca del artículo 3. Entonces, la empresa interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema.



En abril de 2018, la procuradora ante el máximo tribunal, Laura Monti, avaló la posición de la empresa, y durante noviembre de ese mismo año se realizaron audiencias públicas.



El trámite se realizó al no haber unanimidad entre Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda para definir el litigio en un sentido o en el otro, por lo que la definición quedará en manos de los magistrados llamados a definir junto a la Corte, en este expediente en particular.



La audiencia donde el sorteo entre los presidentes de las cámaras federales porteñas y con asiento en las provincias, que son quienes están habilitados legalmente para intervenir cuando algún miembro de la Corte se encuentra excusado o es recusado, se realizó en la jornada de ayer, para dirimir el litigio en el que Farmacity había demandado por inaplicabilidad una ley de la provincia de Buenos Aires para asentar su cadena en dicho territorio.



Cabe recordar que el Colegio de Farmacéuticos bonaerense fue una de las principales entidades que encabezaron la oposición al planteo que en 2012 inició la empresa, la cual fue fundada por Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri.