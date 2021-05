Dura crítica de Hebe de Bonafini al flamante ministro Guerrera por la Hidrovía

En un comunicado emitido por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, presidido por la militante Hebe de Bonafini, criticó al funcionario que reemplaza al difunto Mario Meoni en la cartera de transporte. Se trata del nuevo ministro de Transporte de la Nación Alexis Guerrera.

"No vamos por el camino de la estatización", advirtió el funcionario a la prensa acreditada en Casa Rosada, donde el presidente Alberto Fernández le tomó el juramento antes de asumir su puesto en el Gabinete.

En el escrito difundido esta tarde remarca que: “Me dirijo a usted con mucha bronca y mucho dolor, porque pertenezco a este querido pueblo que usted subestimó y degradó esta mañana diciendo que no sabía nada de la Hidrovía y que no está preparado para ningún reclamo”.

La carta completa:

Carta al Ministro de Transporte de la Nación.

La Plata, 4 de mayo de 2021

Al señor Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera

Hace 25 años un compañero de la ciudad de San Lorenzo, llamado Edgardo Quiroga, me llevó a orillas de nuestro río Paraná y me mostró cómo la empresa Cargill ya en esa época nos robaba el cereal en nuestras narices.

Vi la costa encadenada, y cómo el trigo que caía en las calles se lo comían las ratas y los pájaros.



Y ya en esa época gente como usted no permitía que niños pobres lo juntaran para comerlo ellos.

Ministro: nosotros, el pueblo que usted cree que no sabe y no puede saber nada, salió en el año 1945 a apoyar a Perón, puso el cuerpo contra el Fusiladora en 1955, y en 1977 salimos las Madres a poner el cuerpo contra los milicos. Y millones de trabajadores salieron siempre que fue necesario.

Claro, usted no vio, no sufrió, no escuchó porque estaba preparándose para ser lo que es hoy: un hombre que nunca escuchó, nunca vio, nunca sufrió una topadora que le pasara cerca.

Me despido lamentando que usted ocupe ese ministerio habiendo tantos políticos probos para ese cargo.

Hebe De Bonafini - Presidenta de Madres De Plaza De Mayo