Unos pocos días después del inicio de la cuarentena obligatoria frente a la pandemia, el Presidente Alberto Fernández firmaba el 24 de marzo de este año un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para prohibir los cortes de todos los servicios esenciales por falta de pago que podrían incrementarse por la crisis económica.

La medida, establecida por 180 días, incluía los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua co­rriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable por vínculo radioeléctrico o satelital.

Edelap en cuarentena

El 1° de abril de este año, luego del DNU firmado por el Presidente en plena pandemia, Edelap publicaba en su página oficial un comunicado de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), de la cual forma parte, cuyo encabezado dejaba bien en claro las intenciones de la empresa: “La falta de pago de las facturas de electricidad por quienes se encuentran en condiciones de hacerlo pone en riesgo la continuidad del suministro”.

“Las distribuidoras de electricidad públicas, privadas y cooperativas asociadas en Adeera y sus colaboradores trabajan las 24 horas para brindar el mejor servicio posible y han adaptado sus sistemas de operación y atención para dar soporte a los usuarios durante la cuarentena obligatoria”, finalizaba el texto, que días después fue eliminado de la página por la misma Edelap.

Curioso, si se tiene en cuenta que la distribuidora de energía aún adeuda una multa recibida por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) de más de 200 millones de pesos.

La sanción fue impuesta el año pasado, en el famoso apagón del Día del Padre en el que 20.000 usuarios de la ciudad de La Plata se quedaron sin luz, persistiendo los cortes por varios días en algunas zonas.

Multa que no pagó, aduciendo que la misma “no solo ocasiona un perjuicio irreparable a la empresa, sino que también afecta al interés público, en tanto que compromete la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica en la ciudad de La Plata”. ¿Cuál fue la respuesta del ente de control bonaerense? Un sumario.

Además, hace tres días, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad anunció una sanción a Edelap por una suma de $ 112.745, a raíz del incumplimiento de los servicios durante los meses de julio a diciembre de 2018.

Reclamos

Dos semanas atrás, vecinos de la cuadra de calle 6 entre 496 y 497 señalaban que “tenemos baja tensión hace más de un año. Vamos a elevar una nota a la empresa por esta situación”.

Otro reclamo se registró desde el barrio de Gorina, en la zona de 484 y 138, el 17 de junio de este año, donde estuvieron sin luz desde el mediodía hasta avanzada la tarde.

En tanto, en City Bell, los frentistas se pusieron en alerta por una situación más grave, ya que, cuando se acercaron a revisar el medidor, descubrieron que estaba en una situación muy precaria y que eso podría traer mayores peligros, en especial para los chicos que pasan por ahí.

“Estamos desde las 23.30 del domingo sin luz, y cuando fuimos a ver el medidor, nos encontramos con esta situación. Ya hicimos varios reclamos a Edelap. La patrulla vino recién el lunes a las nueve de la mañana. No arreglaron nada y se fueron, despachando el reclamo”, dijo María José, una de las afectadas, en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, en la semana del 8 al 14 de este mes, vecinos de la zona sur de La Plata denunciaron “vivir un calvario por la falta de luz”, y que “los operarios de la cuadrilla que vinieron a arreglar el transformador nos dijeron dos veces que hay que cambiarlo, pero que no tienen ninguna orden de hacerlo.

Entonces, lo arreglan como pueden y el problema estalla apenas llega la noche”. Actualmente, los vecinos de Los Hornos y barrio Aeropuerto se encuentran reclamando por la falta de luz o deficiencias en el servicio.

En épocas de cuarentena obligatoria también ocurre que muchos hacen compras grandes en los supermercados para evitar salir, pero, con los cortes, los alimentos en la heladera no se pueden utilizar. Como si esto fuera poco, muchas personas señalaron que las boletas no reflejan descuentos, sino que, por el contrario, los montos son elevados y no responden al servicio prestado.

En un momento en que gran parte de la gente trabaja desde su casa y depende del funcionamiento correcto del servicio, estos cortes generan aun más problemas.