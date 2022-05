Eduardo Valdés: "Esta Corte no va más"

El diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés, se sumó esta tarde a la movilización por la democratización de la Justicia, que se llevó a cabo frente a Tribunales.

En ese marco, dialogó con Diario Hoy: "Lo más lamentable es que hoy nos presida y nos vicepresida en la Corte dos personas que asumieron por decreto, violando la Constitución Nacional. A partir de ahí, está todo en cuestión. Es una vergüenza. Lo peor es que han derogado una ley para hacerse del Consejo de la Magistratura".

Y agregó: "La sociedad está pidiendo y va a ir in crescendo esto. Así como un día tuvieron que modificar el fallo del 2 x 1 que habían hecho para liberar a los genocidas, ahora van a ver que va a ir creciendo el clamor de la sociedad para decir que esta Corte no va más".

En referencia a la discusión en el Congreso sobre a la ampliación de la Corte, dijo: "Me parece muy bien, y que se invite a todos los sectores. Esto recién comienza y va a ser un debate muy profundo. La política es construir confianza, consensos, si no tenemos visión de futuro no podemos pensar que esto que hacemos hoy pueda tener resultado mañana".