"No hay nada peor que estar anestesiados", expresó la abogada Marisa Herrera

Esta tarde, se reanudó el debate en comisión en el Senado sobre la reforma de la composición de la Corte Suprema. Diario Hoy estuvo presente y dialogó con varios referentes que participaron del mismo, entre ellos, la abogada Marisa Herrera, quien expresó: "Debatir estos temas es muy importante, no hay nada peor que estar anestesiados".

"Como se dice de manera coloquial, equipo que gana, no se cambia, y equipo que pierde, se cambia. Creo que la Corte, como todo el Poder Judicial, le debe mucho a la sociedad. Entonces no me parece un tema menor", evaluó.

Y agregó que "la ampliación de la Corte (a 15 o 16) es un buen comienzo, porque empieza a derramar una mirada más oxigenada, plural y diversa en lo que tiene que ver con la Corte, que hoy es muy cerrada", agregó.

Por último, Herrera destacó que no se trata "solo de cantidad, sino también de calidad".