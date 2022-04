Legisladores nacionales y del Parlasur repudiaron el “golpe” de la Corte

Legisladores nacionales en ejercicio y con mandato cumplido, y también miembros del Parlamento del Mercado Común del Sur ­(Parlasur), difundieron ayer un comunicado en el que critican duramente lo que consideran un “golpe institucional” ejecutado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tomar el control del Consejo de la Magistratura tras retrotraer su conformación declarando inconstitucional una ley del Congreso Nacional.

Los firmantes apuntaron contra el presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti, quien, según afirman, comete una “aberración al asumir como presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, incumpliendo su propio fallo con el que le puso plazo de funcionamiento al Congreso de la Nación, electo por el pueblo para dictar una ley que sea de su agrado”.

“¿Por qué quieren controlar al Consejo? Porque no soportan no administrar su caja, porque no soportan no elegir a sus jueces y juezas amigos/as, porque no soportan la democracia. Rosatti, con la Corte Suprema, extorsiona a la democracia para que los jueces y juezas que tienen que fallar en nuestros juicios laborales, en nuestros juicios civiles, en los juicios penales que persiguen a nuestros/as dirigentes y dirigentas, fallen en nuestra contra, en contra del pueblo trabajador”, reza el texto.

Entre los muchos legisladores y exlegisladores que firman el documento se encuentran Carlos Kunkel, Remo Carlotto, Diana Conti, Héctor Recalde, Rodolfo Tailhade, Verónica Magario, Teresa García, Nilda Garré, Carlos Castagneto, María Esther Balcedo, Eric Calcagno y Martín Sabbatella.