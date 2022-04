Las repercusiones de la manifestación opositora

En el marco de lo que fue el “tractorazo” que tuvo lugar ayer en la Plaza de Mayo, funcionarios nacionales, entre ellos diputados oficialistas, y dirigentes de distintos sectores se expresaron en contra de la protesta. En este sentido, algunos de ellos apuntaron ayer contra Juntos por el Cambio, ­espacio político con el que vincularon la movilización.

Cabe resaltar que los principales dirigentes de la oposición, tales como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Diego Santilli, participaron de la movilización (ver página 3).

Entre las voces que se sumaron a las críticas contra la manifestación aparecieron el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez; y Carlos Acuña, cosecretario general de la CGT.

Cerruti alzó la voz

“Lamentamos que dirigentes de Juntos por el Cambio que se proclaman republicanos hayan encabezado hoy (por ayer) una manifestación cuyo documento final caracteriza al Gobierno legítimamente elegido por el pueblo como vándalos y usurpadores, y a los gobernadores como indigna alianza de vasallaje feudal”, expresó ayer la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti.

“Esta postura del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros dirigentes del PRO no contribuye a la convivencia democrática”, consideró la funcionaria, quien afirmó: “Una vez más, como siempre lo han hecho, promueven la concentración del ingreso en manos de unos pocos y en desmedro de millones de argentinos”.

“Se ve un nivel de virulencia enorme”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó lo siguiente en relación al tractorazo: “No hablemos del campo, hablemos de un sector que tiene absoluta afinidad con Juntos por el Cambio”. Luego destacó que “las principales entidades no han querido liderar ni acompañar este reclamo”.

Asimismo, consideró que “se ve un nivel de virulencia enorme” y expresó: “Decían devuélvannos nuestro país. El país no es de ellos, el país es de todos”.

No obstante, el funcionario sostuvo que “cualquiera puede reclamar lo que le parezca. La Argentina es de todos los argentinos y argentinas, de los que votan por un gobierno o por otro”.

“Escuchamos todos los reclamos”

Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina, señaló ayer que esa cartera tiene la voluntad de “escuchar al sector”, en relación al “tractorazo” que realizaron ayer en Plaza de Mayo algunos sectores ruralistas.

Además, el funcionario afirmó que “si hay algún reclamo que tenga que ser atendido, lo vamos a atender y lo vamos a escuchar”, y aseguró: “Escuchamos todos los reclamos”.

“Me corresponde a mí analizar si hay algún problema y trabajar para resolverlo”, dijo Domínguez.

“Trabajamos en defensa del productor”

En referencia a la movilización de ayer en Capital Federal, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desa­rrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Luis Contigiani, resaltó: “Necesitamos trabajar para el bien común y no para la división y la confrontación”.

“Trabajamos en defensa del productor, dirigiendo nuestras acciones a aumentar y mejorar la producción”, detalló el funcionario, quien agregó: “Necesitamos construir la Argentina del diálogo, la integración y el desarrollo, y no de la intransigencia sectorial. Necesitamos resolver problemas, como lo estamos haciendo en un contexto más que difícil, y no fabricarlos ni inventarlos”.

“Tienen una cuestión ideológica”

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, sostuvo que “hacen un tractorazo y algunos se quejan porque tienen la panza muy llena”.

“Al sector del campo le ha ido siempre muy bien con los gobiernos peronistas. Con Néstor (Kirchner), con Cristina (Fernández) y con Alberto (Fernández) les ha ido mejor que con (Mauricio) Macri”, apuntó el funcionario.

Actualmente “las ganancias son buenas, los productores van a tener ahora una cosecha exitosa, y las exportaciones seguramente serán récord”, pero “tienen una cuestión

ideológica, de rechazo a un gobierno popular”, aseguró Melella, quien manifestó: “Seguro se pueden mejorar cuestiones impositivas, pero no será con un tractorazo”.

Las críticas desde el sindicalismo

“Este tractorazo es de quienes responden políticamente al PRO”, apuntó Carlos Acuña, ­cosecretario general de la CGT. El dirigente exigió a los que impulsaron la movilización “que digan quiénes son” y completó: “Que digan que están peleando la política”.

“¿Cuándo estuvieron mejor que ahora? La soja está el doble de lo que estaba antes. En vez de festejar van a protestar. El Gobierno no es el que pone el precio de la soja, pero tienen que estar contentos porque tienen oportunidad de progresar. Los que no quieren hacer el esfuerzo son los que más tienen, está demostrado acá”, concluyó.­­­

La posición de los ruralistas de Córdoba

El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, declaró que la manifestación de ayer fue “político-partidaria” y aseguró que “la mayoría de los que encabezan esta movida son exfuncionarios del gobierno de Macri. En noviembre de 2019, antes de que asumiera Alberto Fernández, ya estaban convocando a un tractorazo”.

Por otro lado, habló sobre la iniciativa de aplicar nuevos impuestos desde el Gobierno nacional y afirmó: “Es algo que afecta a muy pocos de los más ricos, pero hacen parecer que va a afectar a los productores de 50 hectáreas”, y cerró: “Esto no es un reclamo sectorial”.

Las opiniones en la Cámara de Diputados

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, se refirió a la movilización opositora y dijo: “Esta es una actividad netamente política de los sectores cercanos a Juntos por el Cambio”.

El legislador apuntó a la “combinación de intereses de sectores autoconvocados que no están enmarcados en las grandes organizaciones del mundo rural”, pero que sí son cercanos a la oposición. “Ya la he escuchado a Patricia Bullrich convocando a la protesta. No es una cuestión espontánea”, expresó.

“No afecta a pequeños productores”

La diputada nacional del Frente de Todos explicó que la medida que está estudiando el Ejecutivo nacional que consiste en un impuesto a las exportaciones “no alcanzará a los pequeños productores del campo, sino a grandes empresas, muchas de ellas multinacionales que tuvieron ganancias extraordinarias, producto del contexto internacional”.

“No estamos hablando de productores, no estamos hablando ni siquiera de los productores que están enojados y que hoy participan del tractorazo”, afirmó la legisladora.

Marchas que sí y marchas que no

El dirigente sindical Luis D’Elia fue otro de los integrantes del arco político nacional que se refirieron a la movilización llevada adelante en Plaza de Mayo. En este sentido, apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Que Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo marchando en CABA con los ­agrogarcas, después no reclame por las marchas que hacen los demás sectores”, expresó D’Elia a través de sus redes sociales.