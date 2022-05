Llermanos reclama un mejor funcionamiento de la Justicia: "No vamos a abandonar esta discusión"

El exjuez penal Daniel Llermanos participó esta tarde de la movilización por la democratización de la Justicia, que se llevó a cabo frente a Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, afirmó en diálogo con Diario Hoy: "Más que una marcha contra la Corte, es una exigencia de un mejor funcionamiento de la Justicia. Lo de la Corte es simbólico. El Poder Judicial es el responsable de hacer observar la independencia que establece la Constitución. Hay diversas causas en las que advertí que la Justicia ha estado fuertemente influenciada y presionada".

"Estamos procurando que en Argentina se camine en un sentido lógico, porque están presos los que debieran estar libres, y libres los que debieran estar presos. El sistema está desbalanceado", agregó.

Por otro lado, dijo que "el hecho de tener una Corte constituida por cuatro miembros donde el 50 por ciento fue elegido por decreto, habla por sí solo. Hay un pecado de origen que no lo puede salvar una ley posterior. Si no tiene apego a la ley un hombre del máximo Tribunal de la república, ¿a quién se le puede exigir apego a la ley? Este es un reclamo pacifico y sereno, pero permanente. No vamos a abandonar esta discusión".