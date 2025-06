La familia del nene platense con autismo denunció a Milei

La familia de Ian Moche, el nene autista de 12 años oriundo de La Plata, que se destaca como activista por los derechos de las personas neurodivergentes, inició una demanda contra Javier Milei por haber compartido en X un posteo considerado agraviante.

La publicación, compartida el pasado 1° de junio, acusaba a Ian de formar parte de una familia “ultrakirchnerista” y mostraba imágenes suyas con figuras del peronismo y omitía otras en las que se lo ve con dirigentes de distintos espacios políticos.

En la presentación judicial, la familia argumenta que el posteo del Presidente viola el principio del interés superior del niño y solicitan que lo elimine y se abstenga de realizar publicaciones similares en el futuro.

El inicio del conflicto

La polémica se dio en la última semana de mayo, que estuvo marcada por los números del ajuste de Gobierno en materia de discapacidad. En este contexto, Ian Moche y su mamá, Marlene Spesso, fueron invitados al canal Gelatina para charlar al respecto.

Allí, Spesso recordó una reunión que mantuvo junto a su hijo con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en marzo de 2024. “A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me dijera: si vos tuviste un hijo con discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado”, contó la mujer.

Al relato de su mamá, Ian agregó: “Que nos diga que los derechos adquiridos no son derechos adquiridos. A nosotros nos costó mucho poder lograr esos derechos”. Además, el pequeño influencer sumó: “Él nos hizo un cuestionamiento, directamente, que fue: ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”.

El testimonio se viralizó. Ante esto, el director de la Andis fue invitado a La Nación+, donde se le consultó sobre esas declaraciones y él las negó rotundamente.

Ese recorte fue emitido en el programa que Paulino Rodrigues tiene en el mismo canal, en el que Ian y su madre fueron invitados. “Nosotros no buscamos ofender a Spagnuolo. Nosotros contamos una anécdota”, expresó Ian antes de quebrarse al aire y pedir retirarse del estudio entre lágrimas.

Tras este episodio, Milei compartió una imagen que muestra a Ian con figuras del peronismo, por lo que lo tildó de “ultrakirchnerista”.