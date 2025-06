Francos a las provincias: ajuste para todos, pero sin fondos

La postura del Gobierno nacional frente a las provincias se resume en una frase del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “Siempre tenemos una actitud positiva, pero a veces no dan los números”. Lo que parece una expresión de buena voluntad, esconde un duro mensaje: no habrá auxilio para las provincias si no replican el ajuste nacional, aun cuando la recaudación se desploma y los recursos se concentran en la Casa Rosada.

Ante los reiterados reclamos por la caída de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación, Francos pidió “reciprocidad” y sostuvo que mientras Nación hizo su parte con “ajustes y baja de impuestos”, espera la misma conducta de los gobernadores. Lo que no mencionó es que muchas provincias ya cargan con el peso del recorte de subsidios al transporte, la paralización de obras públicas y la merma de transferencias discrecionales.

El planteo de Francos deja poco margen: “Algunas provincias han hecho esfuerzos, pero nunca lo necesario”. La lógica oficial parece ser que el ajuste debe continuar, aun cuando los servicios públicos aumentan por encima de los salarios y los gobiernos locales deben absorber demandas sociales crecientes con menos recursos.

Mientras las cuentas fiscales no cierran, el mensaje del Ejecutivo es claro: las provincias deben ajustarse aún más, aunque el Gobierno nacional haya resignado recaudación por decisiones propias. En este escenario, el “diálogo federal” se reduce a una exigencia unilateral sin fondos que lo respalden.