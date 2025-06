El consumo masivo continúa en caída libre

A pesar de la desaceleración inflacionaria que el Gobierno nacional celebra como uno de sus mayores logros, los indicadores de consumo continúan mostrando señales preocupantes. Según un informe reciente de la consultora Focus Market, en mayo el consumo masivo cayó un 0,9% interanual y un 3,2% en comparación con abril.

El relevamiento se basó en los datos de Scanntech, un sistema de lectura de código de barras en 756 puntos de venta de todo el país. Desde la administración de Javier Milei salieron rápidamente al cruce asegurando que estas cifras no reflejan el total del consumo, ya que no tienen en cuenta las compras realizadas a través de plataformas digitales. Sin embargo, los datos duros invitan a otra lectura.

El informe

En mayo, la cantidad de tickets emitidos se redujo un 4,1% respecto al mes anterior y un 10,1% frente al mismo mes del 2024. Aunque las unidades vendidas aumentaron un 2,6% mensual y 10,7% interanual, esto se explica en parte por la reducción en el tamaño de los envases o el cambio de hábitos hacia segundas marcas.

Damián Di Pace, director de Focus Market, afirmó que “el consumo masivo aún no repunta y mayo no fue la excepción. La desaceleración de la inflación no se traduce automáticamente en una mejora del poder adquisitivo, especialmente en la clase media”. “El alza de precios en servicios, producto de la corrección de precios relativos, resta capacidad de consumo en bienes. La recomposición salarial está muy pegada a la inflación y los acuerdos paritarios no alcanzan para revertir la caída acumulada del ingreso real”, analizó Di Pace.

A eso se suma que, según el Instituto Argentina Grande (IAG), un salario formal perdió desde diciembre del 2023 el equivalente a doce tanques de nafta. Además, la intervención oficial en las paritarias provocó caídas del salario real en enero, febrero y marzo.

Los datos de Indec

En paralelo, el Indec informó esta semana que durante abril las ventas en autoservicios mayoristas bajaron un 3,2% mensual y un 2,9% interanual. En el acumulado del primer cuatrimestre del año, la caída fue del 6,6%.

Por su parte, desde Casa Rosada celebraron el reciente dato oficial sobre el crecimiento del “consumo privado” en el primer trimestre. Sin embargo, esa estadística incluye grandes operaciones empresarias, como las de petroleras o mineras, que poco tienen que ver con el consumo cotidiano de los hogares.

El panorama inflacionario también ofrece señales mixtas. Si bien en mayo la inflación bajó al 1,5%, consultoras como Analytica y Equilibra estiman un repunte para junio, con subas entre el 1,7% y el 2,1%, impulsadas por aumentos en combustibles y servicios.

Cabe recordar que el Gobierno proyectaba una inflación anual del 18%, pero el Fondo Monetario Internacional elevó esa previsión al 23%. En esa línea, con un acumulado del 13,3% hasta mayo, los próximos meses serán clave para evaluar si la desaceleración de precios alcanza para revertir el deterioro del poder de compra. Por ahora, los números del consumo siguen contando otra historia.