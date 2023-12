El Banco Provincia renueva la asistencia para damnificados/as por fenómenos climáticos

La banca pública bonaerense relanzó su línea de créditos con tasas especiales para personas, comercios y empresas damnificadas por fenómenos climáticos extremos. Los nuevos préstamos estarán disponibles en las sucursales desde el 2 de enero de 2024. Para acceder, ya no será necesario presentar un certificado del municipio y se podrán acreditar los daños sufridos directamente con el Banco.

El monto máximo es de $1 millón para personas y $10 millones para comercios y empresas. En ambos casos, el plazo es de 48 meses, con 12 de gracia para el pago de capital y una tasa fija de 92 % anual.

La cuota del préstamo no podrá superar el 35 % de los ingresos de la persona solicitante. En caso de registrar con el Banco un crédito hipotecario, no deberá superar el 40 %. Para las empresas, el monto del financiamiento dependerá de su calificación crediticia. Los clientes y las clientas de Provincia Microcréditos también tienen disponible una línea similar. En este caso, el monto máximo es el equivalente a 50 salarios mínimo vital y móvil, que actualmente es de $156.000, y no cuenta con plazo de gracia para el pago de capital.

Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, indicó: “Desde la banca pública bonaerense estamos comprometidos con la realidad de nuestro pueblo, por eso nos parece muy oportuno relanzar nuestra línea de créditos para afectados/as por fenómenos naturales para que sea más accesible”. Y añadió: “El gobernador Axel Kicillof nos pidió generar una herramienta de financiamiento de fácil acceso para solventar los costos de reparación de tormentas extremas como las que afectaron a Olavarría y Bahía Blanca días atrás”.

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Banco Provincia ya tenía vigente una línea de préstamos para personas y empresas afectadas por fenómenos climáticos, que estaba disponible para municipios en estado de Emergencia. Los nuevos créditos flexibilizan el acceso al financiamiento para que pueda ser solicitado en cualquier lugar de la Provincia que padezca un fenómeno repentino y localizado.