El fiscal Romero deja el juzgado y se mete en la arena política: “Las cárceles hoy son solo un depósito humano”

El fiscal platense Marcelo Romero confirmó que el 1 ° de agosto pasado presentó su renuncia y que a partir del 1° de marzo 2023 dejará su cargo, para iniciar, entre otras cosas, su camino en la actividad política.

En ese marco, en una entrevista con diario Hoy Romero contó que lleva “35 años trabajando en la Justicia, de los cuales 25 como fiscal”.

“A partir de mi jubilación, me imagino siguiendo en actividad no en un descanso de jubilado jugando a las bochas; no soy un nene, pero todavía puedo dar algunas cosas, y fundamentalmente quiero ofrecer mi experiencia y no digo conocimiento, porque soy un abogado más, pero sí tengo mucha experiencia y creo que puede ser útil no solo en la Justicia penal, sino en materia de seguridad ciudadana y penitenciaria, que para mí son los pilares del sistema penal”, apuntó.

En ese sentido, consideró que “esto es algo que no se puede hacer cuando uno está en el Poder Judicial, ahora entonces las personas que estén interesadas tal vez puedan llegar a consultarme sobre esos aspectos”.

“Si bien me han consultado de varios espacios, a veces hay mucho interés por la foto en medio de la contienda preelectoral o electoral, pero, independientemente de eso, también me interesa la docencia, tal vez no todos los días de la semana, pero sí de dar charlas de especialización y hacer periodismo judicial”, señaló.

“No hay políticas de seguridad duraderas”

Consultado por las actuales políticas de seguridad tanto a nivel nacional como provincial, Romero fue taxativo: “Lo que veo es que no hay política en seguridad seria y duradera, se maneja pendularmente de acuerdo a las encuestas o sondeos de imagen y no hay una línea directriz, y eso es un error muy grande de los Ejecutivos, porque la seguridad no es de izquierda ni de derecha, ni de arriba ni de abajo, tiene que mantenerse más allá de los colores; la Policía es la Policía, el delito es el delito, el homicidio es el homicidio, esté quien esté”.

En ese sentido, hablando sobre por dónde debe comenzar el cambio en la política de seguridad, el fiscal consideró que “en la cárcel”: “La cárcel hoy no sirve de nada, ni para investigación ni para prevención ni para inteligencia, porque se han convertido en depósitos humanos. El preso tiene que trabajar, estudiar, aprender un oficio, hacer un deporte, no puede haber un ocio negativo porque eso lleva a que cometan delitos dentro de la cárcel, que armen facas caseras o que cuando salgan vuelvan a delinquir, tienen que salir de la cárcel con la posibilidad de ser una mejor persona que la que entró”.

La mirada sobre el actual sistema penal

El Dr. Romero explicó que, según su mirada, “no hay que modificar le­yes, sino que hay que cumplir las existentes, están ahí sancionadas y no se aplican, como por ejemplo la ley de Po­licía Judicial, que es una deuda que tenemos desde la reforma de la Consti­tución provincial de 1994 y no se aplica porque no se ponen de acuerdo”.

“Hoy la situación es pésima en materia de seguridad, el delito va en aumento, cada vez hay delitos más violentos, un aumento del delito bajo los efectos de las drogas, lo cual es grave porque la droga incide en el 95% de los delitos. Hoy se dibujan las estadísticas, un homicidio se lo anota como averiguación de causales de muerte y después salen a decir que bajaron los homicidios; no mienten con los números, sino que manipulan el lenguaje”, afirmó.

La siempre vigente polémica sobre la denominada “mano dura” que plantean determinados sectores para terminar con el tema de la seguridad fue retomada por Romero, quien sentenció: “La ley penal es dura y sancionatoria, no hay ante un delito un castigo donde te vas a dormir sin cenar, es dura porque siempre lo fue”.

Para finalizar, en torno a sus ­aspiraciones electorales dejó una frase clara: “No soy político, voy a ser un exmagistrado”.

Un poco de historia

El 15 de julio de 1998, Romero se convirtió en el primero de los fiscales en jurar para el cargo. Ese año comenzó a funcionar el nuevo sistema judicial acusatorio en la provincia de Buenos Aires que rige en la actualidad (con más de 36 reformas al Código Procesal Penal). Fue uno de los funcionarios más jóvenes de entonces, que venía a formar parte de un sistema que apuntaba a una Justicia más rápida y transparente, menos burocrática, con más oralidad y menos expediente en papel.

Fue fiscal de Cámara y luego de Instrucción y Juicio. Se desempeñó como fiscal de juicio en el debate que terminó en la histórica condena a policías por el homicidio de Miguel Bru, pese a que su cuerpo no fue hallado hasta el momento. A su vez, investigó y esclareció la brutal salidera bancaria que sufrió la diputada provincial Carolina Piparo en 2010. En 2018 fue elegido como el mejor fiscal del año en una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de La Plata.