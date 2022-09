Presentan proyecto para expropiar el boliche Cromañón y crear un espacio de memoria

Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón, en la que murieron 194 personas, presentarán este jueves por la tarde en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para que el edificio donde funcionó el local bailable sea declarado de "utilidad pública y sujeto a expropiación" con el propósito de crear allí un "espacio dedicado a la memoria" de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004.

La iniciativa fue ingresada a la Cámara baja la semana pasada por organizaciones que agrupan a sobrevivientes y familiares, respaldado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y será oficializada en un encuentro con la prensa que se hará desde las 16 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso nacional.

Entre las asociaciones que impulsan la propuesta figuran la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.

Además, cuenta con la autoría de la diputada del Frente de Todos Paula Penacca y co-autoría de legisladoras y legisladores de una amplía mayoría de las fuerzas políticas que integran la Cámara, entre ellas, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Juntos Somos Río Negro y Frente para la Concordia Misionero, Encuentro Federal, Evolución, Coalición Cívica, UCR, PRO, Socialismo e Identidad Bonaerense.

“Cromañón sigue doliendo e interpela a toda la sociedad, por eso es necesario que esté en las manos que corresponden. El reclamo incesante como Espacio de Memoria ha recorrido las luchas por memoria, verdad y justicia de sobrevivientes y familiares. Es importante que los y las representantes acompañen este justo pedido”, manifestaron desde las organizaciones en un comunicado.

El proyecto repite la propuesta presentada en varias oportunidades en la Legislatura porteña, donde nunca prosperó debido a la falta de acompañamiento del bloque oficialista, que responde al Ejecutivo local y dificultó la aprobación debido a que cuentan con la mayoría parlamentaria.