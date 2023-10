El Gobierno amenazó con cárcel para los “especuladores” tras la suba del dólar

En la jornada del martes, el dólar blue cotizó a 1.050 pesos y generó un gran revuelo en el ambiente de la política, que está marcado por el clima electoral a solo 11 días de las Generales del 22 de octubre. Fue luego de que el Gobierno anunciara la unificación del dólar solidario, tarjeta y turista en 731, medida que fue anunciada en una resolución de la AFIP.

Tras esto, la divisa paralela subió exponencialmente y llegó a superar los 1.000 pesos, algo que hasta hace unos meses atrás se veía muy lejano. A su vez, desde el Gobierno nacional no han dado muchas definiciones al respecto y el único que habló fue el ministro de Economía y candidato a presidente de UxP, Sergio Massa.

Pero, antes de esto, ante la suba imparable de la moneda extranjera, economistas del país salieron al cruce del economista libertario Javier Milei, a quien le pidieron “responsabilidad”. El comunicado de los profesionales se dio luego de que, en diversos reportajes y declaraciones públicas, Milei señalara que “cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar”, que “el peso no puede valer ni excremento” y recomendó no renovar los plazos fijos en moneda nacional.

En ese aspecto, las entidades bancarias y economistas le respondieron al candidato presidencial y le señalaron: “Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas”.

“Los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas”, evitando hacer “declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras”, subrayaron entidades bancarias.

Al mismo tiempo, remarcaron que “más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero —con altísimos niveles de capital y liquidez— y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia a mucha gente”.

Por el lado del oficialismo, el economista Agustín D'Attellis, integrante del Directorio del Banco Central (BCRA), definió las declaraciones de Milei como “un acto de irresponsabilidad sin precedentes”. Quien habló también fue el expresidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, quien consideró que el candidato presidencial por La Libertad Avanza “pretende generar una corrida” tras haber recomendado en declaraciones televisivas no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es excremento”.

“Cuando hay una gran brecha cambiaria, economía informal y un candidato presidencial que pretende generar una corrida, evidentemente la gente se asusta y busca refugio en el dólar”, dijo Vanoli.

A su vez, la candidata a Diputada del oficialismo, Julia Stada, dijo: “Milei está incitando a que el sistema financiero entre en una situación de crisis para traer el escenario de 2001”.

Cárcel a los especuladores

Enojado por la situación y buscando llegar fuerte al 22 de octubre, el ministro Sergio Massa apuntó contra los “4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje”, a los que acusó de estar detrás de la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar, y aseguró: “Hasta que no los vea presos, no paro”. “Creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, afirmó Massa durante una reunión que mantuvo con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

En ese sentido, aseguró que “con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente”. “Yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro”, concluyó firmemente. Dichas declaraciones se dieron en una reunión con los principales empresarios de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en la que tenía a su lado al titular de la entidad, Natalio Grinman, y al presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian.