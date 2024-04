El Gobierno anunció un acuerdo inexistente con las universidades

La marcha prevista para el 23 de abril en defensa de la universidad pública que se realizará en todo el país promete ser multitudinaria. Crecen las expresiones de apoyo y convocatoria tanto a nivel nacional como en el extranjero, incluso centros de estudiantes de universidades privadas, como la UADE, se suman a la convocatoria.

El CIN ratificó la marcha

Si bien el Gobierno lanzó a rodar una moneda falsa al anunciar que se había llegado un acuerdo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que congrega a todas las universidades públicas, lo desmintió. “Nos parece bien que reconozcan que existe el ajuste, porque hasta hace poco lo negaban. Queremos sentarnos a dialogar, pero la propuesta sigue siendo insuficiente”, señalaron desde una de las universidades. El CIN ratificó la convocatoria a la movilización.

El Gobierno ya utilizó esta estrategia sin resultados positivos. Ante el conflicto, rechaza su existencia, ataca a sus protagonistas, cuando todo está por desmadrarse hace una oferta y, a través de las redes sociales, vende una solución que no existe. Así lo hizo el pasado 14 de marzo cuando intentó frenar la huelga nacional de los docentes universitarios. La noche anterior anunció el incremento de un 70 por ciento para gastos de mantenimiento que las universidades debían recibirlo los primeros días de abril. Los gremios docentes y no docentes no se equivocaron en mantener el paro porque ese dinero no llegó.

Aumento que es menos del 10 % del presupuesto universitario

El Gobierno dice que ese 70 por ciento “lleva la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales” y propone otro “70 por ciento en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140 % de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales”. “Además —agregó el comunicado—, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661”.

Los números siguen siendo insuficientes porque, como sostienen en las universidades, el ajuste es superior a lo que está ofreciendo ahora la Rosada. La propuesta es un aumento sobre los gastos de funcionamiento de las universidades que representan solo el 10 por ciento del presupuesto. El otro 90 % son los salarios.