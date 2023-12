El gobierno de Milei le cierra la puerta a los Brics y apuesta all in a Occidente

La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada trae aparejada un cambio radical en la conducción de la administración nacional en materia geopolítica. El liberal anticipó que buscará “recuperar” los “valores occidentales” y que pretendía romper relaciones con administraciones “comunistas”. A días de asumir y en medio de las incógnitas sobre la conducción que tomará en materia de políticas internacionales, la designada canciller de la nueva administración, Diana Mondino, aseguró este jueves que la Argentina no ingresará a los Brics, el grupo de países conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual había sido invitado a unirse en agosto de este año.

“Entiendo que fuimos invitados a participar de los Brics pero no hemos aceptado formalmente. Para ingresar (al Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics) hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo”, lanzó la futura funcionaria en el marco de la 29a Conferencia Industrial de la UIA que se celebró en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Previamente, la economista había señalado que no se puede dar marcha atrás con algo que nunca se firmó, puesto que el Presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, negociaron la incorporación del país al organismo y este último envió la invitación para que la adhesión se concrete el 1° de enero del 2024. Finalmente, no se efectivizará.

Mondino había señalado, durante su viaje relámpago a Brasil el fin de semana, que “no ve ventajas” en el ingreso a los Brics. Previamente, Javier Milei había anticipado que no impulsaría tratos con “comunistas” y que su “alineamiento de geopolítica” es Estados Unidos e Israel. Más allá del pronunciamiento de los referentes, los analistas internacionales que asesoran al liberal le insistieron en que la Argentina debía ingresar al grupo aunque sea con una escasa participación. “La Argentina no está en condiciones de rechazar espacios de pertenencia, en cuantos más lugares podamos estar, mejor”, le plantearon, según precisó TN, y subrayaron que era “una oportunidad más que un riesgo”. Más allá de la insistencia de los profesionales, el mandatario electo le cerró la puerta y juega all in a las economías occidentales. Cabe recordar que la llegada de la Argentina a los Brics se confirmó el pasado 24 de agosto en el marco de la XV cumbre de los Brics, en la que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció: “Hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros plenos del Brics a partir del 1 de enero de 2024”.

El impacto de los Brics

Los Brics son un bloque de economías emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que cobró vida en 2010 como alternativa a las potencias occidentales de Estados Unidos y la Unión Europea. Con el correr de los años, el bloque registró un crecimiento exponencial y hoy nuclean más del 42 % de la población mundial, el 30 % del territorio mundial, el 23 % del PIB y el 18 % del comercio internacional. Además, contribuyen con el 16 % de las exportaciones y el 15 % de las importaciones mundiales de bienes y servicios. La relación Argentina-Brics es profunda: Brasil es el primer socio comercial y China, el segundo. Mantener los vínculos con ambos ayudaría no solo a sostener el mercado de importaciones y exportaciones, sino también a impulsarlo en caso de existir la decisión política. Asimismo, India es otro de los mercados estratégicos para las exportaciones nacionales, principalmente de aceite de soja y maíz. Si bien la decisión de no incorporarse no se traduce en romper relaciones, significa una gesto político relevante que impactará entre los integrantes del bloque que ya habían expresado su preocupación ante la posibilidad de que el liberal frene la iniciativa.

La mira en Occidente

En la previa de la conferencia que brindó ayer en la UIA, Mondino se mostró a favor del tratado Mercosur - Unión Europea y señaló que “tiene altas posibilidades de que se firme el 7 de diciembre”. “Como La Libertad Avanza hemos manifestado que no tenemos ninguna objeción en que se firme, al contrario, nos parece excelente”, manifestó y agregó: “No es solo con la UE, sino también con el EFTA, Singapur y Asean, son puertas que se abren que son monumentales. Ojalá se firme ahora, Alberto lo concrete y se lleve ese logro. Mucho mejor tener el acuerdo que no tenerlo”.

Que el primer viaje de Javier Milei como presidente electo haya sido a Estados Unidos no fue casualidad. El liberal insistió durante toda su campaña con la intención de occidentalizar la economía y buscó ro­dearse con hombres de influencia en Washington, como así también en Israel. “Estamos muy satisfechos, muy contentos con lo que ocurrió en la reunión. Hablamos acerca de la situación argentina y los desafíos que tenemos en nuestro gobierno y cuál es nuestra postura a nivel internacional. Hemos hablado de la situación económica y social de Argentina en este momento y también hemos hablado de lo que va a ser el nuevo encuadre de la Nación argentina dentro de las naciones que respetan la libertad”, expresó Milei, el pasado martes, tras salir de la Casa Blanca, donde se reunió con Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Joseph Biden.

Durante el viaje, el equipo económico de Milei buscó seducir a los capitales norteamericanos y establecer un buen primer contacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, rápidamente, devolvió gentilezas. La titular del organismo, Kristalina Georgieva, dijo que el organismo está “muy interesado” en apoyar a la Argentina y que es uno de los países candidatos para recibir financiamiento a través de su Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RST, por sus iniciales en inglés).