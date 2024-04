El Gobierno descartó represalias por el apoyo a Israel

El Gobierno descartó posibles represalias luego de que el Presidente Javier Milei respaldara al Estado de Israel tras el ataque de la República Islámica de Irán y ordene conformar un Comité de Crisis. Tras las medidas iniciales, la Casa Rosada trabaja en reforzar la seguridad y el control de las fronteras.

“Todo el mundo libre está amenazado. Esto de ser neutral o no neutral quedó en desuso. No hay distinción de si Argentina es o no un punto de riesgo, el mundo está en riesgo”, subrayó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también confirmó que los ministerios de Defensa, Seguridad e Interior coordinan las medidas necesarias para aumentar el control en las fronteras con la misión de detectar cualquier episodio que “pueda llamar la atención”.

“No consideramos que ponernos de frente a un problema que tiene el mundo nos haga ser un blanco o que cambie la situación en un país que ya ha tenido atentados. El terrorismo siempre busca, no importa qué, pero siempre busca dañar lo más débil, a todo el plantear”, sumó Adorni.

Desde la Casa Rosada descartaron que el Presidente haya recibido amenazas por su posicionamiento y confirmaron que los equipos de defensa abrieron diálogo con las agencias internacionales con el objetivo de monitorear la situación y coordinar políticas de seguridad interior.

“La Argentina siempre va a estar en defensa del mundo libre. Nuestra posición es defender las democracias, el mundo libre y el derecho de los ciudadanos del mundo que son atacados por Estados y gobiernos que no quieren la paz”, selló Adorni.