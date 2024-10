El Gobierno enfrenta un nuevo paro en rechazo al ajuste

En el día de hoy, el Gobierno nacional se enfrenta a un nuevo paro de transporte: trenes, aviones, camiones, barcos, subtes, taxis y transporte de carga verán afectado su funcionamiento por el cese de actividades.

Las medidas de fuerza comenzaron con el paro de actividades de 36 horas del sindicato de empleados públicos, iniciado el 29 de octubre al medio día y que continuará durante toda la jornada de hoy, acoplándose al resto de las manifestaciones previstas para día.

Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires, los sindicatos Suteba, Udocba y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvieron plegarse a la huelga en línea a lo definido por Ctera y las dos CTA. Asimismo, también pararán y realizarán protestas la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), integrada por varios movimientos sociales.

Los gremios que participarán de la medida

Además de los nucleados en la Mesa Nacional de Transporte y afines, otros sindicatos decidieron plegarse a la medida. De esta forma, el Gobierno enfrentará un paro nacional en distintos frentes, que afectará otras áreas, además de las vinculadas con el traslado de pasajeros.

Recientemente, adhirieron a la medida de fuerza sindicatos y agrupaciones docentes como la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), que podrá afectar a todas las universidades públicas. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) también se unirán a la jornada de reclamo.

Vale recordar que los sectores mencionados reclaman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid); el aumento del presupuesto educativo; la aplicación de la aprobada, y vetada posteriormente, Ley de Financiamiento Educativo; la convocatoria a la paritaria nacional docente; y el aumento del presupuesto a las universidades.

También participarán de la protesta la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que integran varios movimientos sociales, y diferentes organizaciones estudiantiles.

La palabra del Gobierno

En este contexto, el Gobierno criticó fuertemente la decisión de los gremios. En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló: “Los que paran no hacen más que definir algo que ya sabemos: paran los privilegiados. Los que pueden darse el lujo de parar. Porque los argentinos de bien, los argentinos de trabajo, los que queremos un país mejor no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar”.

De cara a la jornada de protesta, el funcionario aseguró que el Gobierno hizo “todo lo que pudo” para evitar el paro. “Nosotros vamos a confrontar en tanto y en cuanto los gremios le compliquen la vida a la gente. Los gremios están para defender a sus trabajadores, cosa que no hacen pero es lo que deberían, porque lo que defienden son los intereses particulares. Cuando pasa así siempre vamos a salir a rechazarlos y cuestionarlos”, agregó Adorni.