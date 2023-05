El Gobierno entregó la pensión por discapacidad número 300.000 de la gestión

El Presidente Alberto Fernández encabezó ayer en Berazategui la entrega de 70 pensiones no contributivas por discapacidad, con las que se alcanzaron las 300.000 adjudicadas desde el inicio de su gestión.

“Nunca nos desviamos de una política que busca incluir y hacer parte integrante de la sociedad al colectivo de las personas con discapacidad”, afirmó el mandatario, acompañado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de ese organismo, Paula Martínez, y el intendente local, Juan José Mussi.

El jefe de Estado señaló que “tuvimos que enfrentar una adversidad tras otra, pero si hay algo que no hicimos fue bajar los brazos, y hoy estamos dando una muestra de lo que significa no rendirse, porque en el año 2019 la Andis era un lugar abandonado, repleto de deudas y con más de 150.000 pedidos de pensión que estaban cajoneados porque pensaban que las personas con discapacidad podían ser postergadas y sus necesidades no atendidas por el Estado”.

En contraste, destacó que “la política que nos dimos para las personas con discapacidad fue una política decidida a prestarles atención, a no negarlas, a no ignorarlas como otros las ignoraron”, y remarcó que “así pudimos lograr que esos pedidos de pensiones que dormían en los cajones de la burocracia estatal hoy se conviertan en la felicidad de 300.000 argentinos y argentinas”.

Por su parte, el titular de la Andis resaltó que “sin la decisión política del Presidente Alberto Fernández no hubiéramos podido devolverles a miles y miles de personas con discapacidad de toda la Argentina la confianza en un Estado que no los dejó solos”, y subrayó que “este hito que estamos alcanzando representa que pudimos llegar con una respuesta concreta para ampliar y garantizar el ejercicio de sus derechos”.

Luego el intendente Mussi agradeció al Presidente por la “sensibilidad social con la que lleva adelante el Gobierno” y detalló que “durante la gestión nacional anterior no se entregó una sola pensión en este municipio en los cuatro años, mientras que en la actual gestión tenemos 1.423 pensiones entregadas a vecinos de Berazategui”.

En los últimos tres años, el presupuesto destinado a las políticas de discapacidad a través de la Andis registró un incremento del 478,16%, con un promedio de 98,43% de ejecución presupuestaria.