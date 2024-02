El gobierno porteño debe brindar una solución habitacional a la comunidad trans

La Sala III de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo ordenó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que presente, en 90 días, un programa de soluciones habitacionales para la población trans y, en el mismo plazo, realice un relevamiento del colectivo trans residente en la jurisdicción.

En el caso, el defensor oficial de primera instancia y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) iniciaron acción de amparo colectivo contra el GCBA con el objeto de obtener un alojamiento adecuado. Alegaron su condición de mujeres transexuales, o su representación, e invocaron los términos de los artículos 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad, y que las políticas públicas habitacionales de la Ciudad no contemplan las características del colectivo trans en estado de vulnerabilidad social. Luego, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) adhirió a la demanda.

En el voto de mayoría, los camaristas Horacio Corti y Hugo Zuleta afirmaron que los “programas habitacionales del GCBA no contemplan las dificultades del colectivo actor para acceder a ellos, lo que ocasiona que dichas políticas no resulten adecuadas y no brinden un umbral mínimo de garantías exigible al Estado local”.