El gobierno prepara un shock de medidas económicas

Tras las elecciones del domingo, el gobierno anunciará una batería de medidas económicas con el fin de reactivar la economía y el mercado interno. Inicialmente trascendió que las medidas se tomarían hoy mismo pero finalmente se darán a conocer el jueves.

El gobierno buscará mejorar los salarios y las jubilaciones por decreto.

En el corto plazo, se aumentará el salario mínimo vital y móvil, las jubilaciones mínimas, modificar el impuesto al las ganancias con otras escalas. Además, se analiza créditos a tasa cero para trabajadores asalariados.

Ayer mismo se presentó el programa Compre Argentino y se espera nuevos anuncios como un IFE 4 pero con mayor alcance y una suma mayor de dinero.

Alberto Habló desde Burzaco

Tas recorrer una fábrica en Burzaco, aseguró que: "nosotros trabajamos para hacer felices a los argentinos", y agregó "gobernar es dar trabajo".

El mandatario explicó que "estas obras convocan a mucha gente al trabajo" y por eso " apoyamos al mundo de la industria y esperamos que el mundo financiero ayude a las industrias".

Sobre el resultado de las elecciones aseguró que "nosotros valoramos mucho la democracia", y agregó "escuchamos la voz del pueblo, por eso no voy a esperar nada, ayer mandamos la Ley de Compre Nacional, estoy convencido que estamos en la senda correcta".

"A los que no nos votaron les pido que piensen que la Argentina merece algo mejor que el 2019.", advirtió "vivir en un país que multiplica por tres no es un buen país. Necesitamos un país que la gente invierta y da confianza. Donde el trabajo sea un derecho y no un costo, donde el trabajo se proteja."

Finalmente pidió a los militantes que sigan militando: "que ningún militante nuestro baje los brazos, con la misma convicción de siempre expliquemos que lo que está en juego es el futuro, no del gobierno sino el de todos."

Y prometió: "lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos, los errores cometidos no los volveremos a cometer pero no candemos al país al retroceso."