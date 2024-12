El Gobierno sufrió otro ataque cibernético

El sitio web oficial Mi Argentina sufrió un ataque cibernético. Sucedió alrededor de las 22.30 horas del miércoles cuando la página comenzó a mostrar textos cambiados.

El programador Maximiliano Firtman explicó en sus redes sociales que los hackers realizaron un defacement (alteración del contenido visual del sitio) al dejar mensajes con firmas políticas y un video del rapero “Homer el Mero Mero” en varias secciones. “A simple vista parece que solo modificaron encabezados y pies de página en secciones estáticas”, describió.

Durante el jueves, uno de los hackers dijo que no lo hicieron por ninguna razón política, sino por diversión.

No obstante, no se supo el alcance de las infiltraciones, es decir que no se sabe si se comprometió la confidencialidad de los datos personales en una aplicación clave para la gestión de trámites y servicios esenciales, que incluye la identificación digital de ciudadanos y el acceso a datos personales sensibles.