El ingeniero Balcedo aseguró que la fiscalía uruguaya armó un "operativo cinematográfico"

El ingeniero Marcelo Balcedo le brindó una entrevista al medio uruguayo El Observador, en la que aseguró que la fiscalía del país vecino hizo un "operativo cinematográfico" a la hora de incautar su avión.

El ingeniero esta llevando adelante una denuncia contra el Estado uruguayo quien le provocó enormes pérdidas de dinero al retenerle un avión que había comprado mediante leasing.

Según indicó la Fiscalía "lo paró ilegalmente cuando iba a salir, porque tenía lo que se llama un mantenimiento programado. En un operativo cinematográfico, cruzó unos jeep en la pista". Además Balcedo destacó que lo realizaron de esa manera porque "lo que necesitaban era la ficción" e indicó que le hicieron perder "un negocio de US$ 22 millones".

Difamaciones

Por otro lado también informó que realizará denuncias por difamación ya que durante cuatro años lo acusaron de ser narcotraficante y de actuar de "testaferro de la Banda de los Monos, de Rosario". Además manifestó que su secretario, Mauricio Yebra también fue acusado injustamente solo porque su auto "estaba asegurado en la misma empresa que aseguraban los autos de los Monos. Es como que yo te dijera que vas a la misma panadería. No te estoy haciendo un chiste, esto es verídico", explicó.

Además contó que cuenta con una trayectoria empresarial de más de 30 años. "Cuando tenía 31, 32 años tenía un patrimonio ya declarado de US$ 7,5 millones, al que hice trabajando. Soy ingeniero. Tengo dos maestrías", dijo y siguió: "Abrí un diario, tengo 18 radios. Yo hacía millones de dólares".

El acuerdo con la fiscalía

En cuanto al acuerdo realizado con la fiscalía en el que se declaró culpable afirmó que se trato de una "extorsión institucional" y añadió: "Si yo no hacía el acuerdo no recuperaba las cosas que tenía y no podía seguir viviendo, no podía volver a abrir el diario en mi país, volver a hacer funcionar la radio, tenía que estar parado. ¿Sabés cuándo me devolvían la guita? Dentro de diez años".

Luego contó que a sus autos los llevó a Uruguay mediante el Buquebus y aclaró: "¿Vos escuchaste alguna vez que alguien contrabandee autos argentinos por Buquebus y nunca los venda? ¿Cuál es el contrabando? No existe". En ese sentido agregó que "un solo auto que se había pasado de la fecha límite y la multa era de US$ 75".

Lavado

"Yo hace más de 30 años que soy empresario. Entonces, cuando vos sos empresario tenés plata de todo tipo. Plata que declarás y plata que no declarás, como tienen todos los empresarios. El que diga que declara hasta el último peso, te está mintiendo", manifestó y relató que durante todoslos años que viajo se fue llevando el dinero. Además aclaró que no quería ingresar el dinero al sistema porque no estaba declarado y dijo que cuando "el representante de la agencia antilavado uruguayo, cuando lo llamaron a declarar al Senado uruguayo, declara que yo nunca había violado la ley".

La justicia Argentina

En cuanto a las cusas iniciadas en Argentina sostuvo que el juez que las lleva adelante "entró a la Justicia por la política y fue a hacer un operativo político".

"Esto fue hecho a propósito porque yo era dirigente sindical y había conseguido algo para todos los trabajadores que se les ajustara el salario según el INDE cada tres meses, lo que se llama cláusula justa automática. Lo hice yo y lo copió todo el movimiento obrero argentino", comentó.

El sindicalismo

Balcedo reconoció que como hijo de un dirigente sindical lleva el "sindicalismo en el ADN" y recordó: "Cuando iba a estudiar a la industrial iba a almorzar al sindicato, o sea, me conocen desde que era un nene".

Ingresó a SOEME cuando acompañó como adjunto la lista que su padre encabezó con la que ganaron las elecciones ampliamente. "Tuve que asumir porque lamentablemente ese año fallece mi papá y después fui reelecto" contó.

"Ni mi papá ni yo tuvimos jamás una sola denuncia porque faltara un peso en el sindicato. Kreplak inventa lo de los Monos, porque cuando van a ver el patrimonio que yo tenía y lo que recaudaba el sindicato no cerraban los números. Yo tengo un patrimonio de casi US$ 40 millones", afirmó.

Por último hizo referencia a la persecución política sufrida por parte de Mauricio Macri a quien acuso de "hacer un acuerdo con la gente de Uruguay para hacerme toda la malignidad. Porque si no, disculpame, ¿para qué me manda detener en Uruguay? ¿a dónde me iba a fugar?".