El jefe de Gabinete Santiago Cafiero presentó el Programa Federal de Preinversión

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó hoy la presentación del denominado Programa Federal de Preinversión, escenario donde destacó la recuperación de la obra pública que se realizó durante la gestión de la pandemia y después de los “problemas estructurales" que dejó el Gobierno de Mauricio Macri.

Junto al ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Cafiero anunció en Casa Rosada la iniciativa por la que Nación destinará 1.730 millones de pesos a la realización de los llamados “proyectos ejecutivos” que consisten en el diseño previo que anteceden a la licitación de cualquier emprendimiento de envergadura.

Al hacer uso de la palabra, el ministro coordinador destacó la íntima relación que existe entre política financiera y desarrollo productivo, y contrastó los altos niveles de endeudamiento y la baja cantidad obra pública del macrismo con la estrategia de renegociación de deudas y crecimiento de los presupuestos que se viene sosteniendo en la Presidencia de Alberto Fernández.

“En 2015 era del 2,7% el presupuesto y pasó al 1,1% en 2019. Esto que parece aritmético, no lo es; son las obras que dejaron de hacer, los sueños que se postergaron. La Argentina no vive del marketing político; necesita obras, trabajo y generar producción”, dijo.

Cafiero destacó que la renegociación con los acreedores privados permitió a la Casa Rosada llevar el presupuesto del ministerio que hoy conduce Katopodis al doble del ejercicio anterior y escalar las obras activas de 270 a 1600.“Fuimos resolviendo problemas estructurales que nos dejó el gobierno anterior; no es excusa, es una descripción de la realidad. Vencimientos de deuda con acreedores privados que eran el verdadero cepo al desarrollo nacional y de las provincias”, señaló el ministro coordinador.

En ese mismo sentido, dijo que ahora está “por delante” cómo resolver la deuda con el FMI y, repitiendo lo que minutos antes había señalado De Pedro, subrayó que el empréstito adquirido por la gestión macrista con el organismo multilateral de crédito “no está en puentes ni en viviendas, no fue a parar al desarrollo argentino" sino que "fue a parar a otro lado, gran parte a la fuga y eso se está investigando”.

“El problema no es de este Gobierno; éste es un problema de los argentinos; ahí se juega el destino de los argentinos”, completó.

Cafiero destacó que el nuevo programa destinará sus fondos apuntando a la “equidad territorial” tal como se hizo con la vacunación contra el coronavirus para “que haya posibilidades en todo el territorio de desarrollo de inversión”.

“Durante el año pasado gestionamos la pandemia. Ahora estamos gestionando la vacunación y, mientras hicimos todo eso, recuperamos la obra pública. Ahora viene el tiempo de pensar, soñar y escribir los proyectos necesarios para poner a la Argentina de pie definitivamente y desarrollar el interior de nuestra patria”, dijo para cerrar su intervención.

Previamente, el ministro del Interior, celebró la coordinación en el trabajo realizado y por realizar junto a la cartera que conduce Gabriel Katopodis para así cumplir con lo que el Presidente dijo “desde el primer día” de su gestión sobre la necesidad de “continuar con todas las obras que se fueron frenando entre 2015 y 2019”, durante la gestión de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

'Wado' De Pedro subrayó entonces la importancia de la distribución federal “de los presupuestos” para reconstruir el sistema productivo del interior de la Argentina luego de la gestión “centralista” que mantuvo el macrismo.

Acompañado en el estrado por la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, el ministro realzó lo realizado durante la pandemia para relevar junto a gobernadores y actores productivos “cuáles eran las principales obras estratégicas para potenciar la matríz estratégicas y para diversificarla”.

“Encontramos 1100 obras estratégicas para potenciar la matriz productiva de la nación. En esa recopilación de obras, notamos que dos de cada tres obras necesarias no cuenta con proyectos con proyectos ejecutivos”, comentó De Pedro y dijo que, “mientras gobernó el mejor equipo de los últimos 50 años, no sólo frenaron las obras sino que no hicieron los proyectos” de planificación.

“Estas 1100 obras, tienen un valor de 40.000 millones de dólares, es un monto similar a los que el Gobierno de Cambiemos tomó con el FMI. Esos 44 mil millones que todos los argentinos debemos, no están en estas o en otras obras”, aclaró.Por su parte, Katopodis señaló que se está ”creando un fondo para concretar la cartera de proyectos que necesita la Argentina”.

“En todos los indicadores, en la realidad concreta, hay señales muy claras de que hay un crecimiento económico por primera vez en tres años. Hay que garantizar que ese crecimiento, y que esos indicadores de crecimiento puedan desarrollarse y distribuirse de manera integral en todo el país”, postuló.