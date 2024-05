El oficialismo se niega a modificar el RIGI y crece la tensión con las pymes

Con el Senado ya habiendo retomado el debate en comisiones del proyecto de la Ley Bases, el Gobierno nacional recibe cada vez más críticas y se defiende como puede, especialmente con la cuestión del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un punto del proyecto que es muy cuestionado.

Quien habló al respecto, defendiendo esta iniciativa, fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en conferencia de prensa afirmó que “el RIGI dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo” y permitirá “triplicar el nivel de las exportaciones en una década”.

Fue en Casa Rosada, donde además señaló que, en la Argentina, “el PBI per cápita es el más bajo de hace 13 años y hace 10 que el volumen de exportaciones y el empleo no crecen” y, en ese marco, destacó que el RIGI atraerá inversiones superiores a los 200 millones de dólares que “no se realizan si no existe la estabilidad tributaria y cambiaria que hoy estamos intentando generar”.

El funcionario resaltó que el nuevo Régimen de Incentivos “va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva” y remarcó: “No es nuestra filosofía morir con lo nuestro y dejar las cosas como están”.

A su vez, el vocero anticipó que el Gobierno va a decretar la “emergencia ferroviaria” con base en un informe presentado a finales de abril por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ya que “la red está absolutamente devastada” (ver página 4).

Mientras tanto, tal como informó diario Hoy, este martes, un grupo de trabajadores de pymes industriales marcharán al Senado, a las 11, en el marco de los debates que se realizan en la comisión de los proyectos que impulsa el Gobierno nacional.

“Pedimos a los senadores que nos reciban porque queremos ser escuchados. Los beneficios del RIGI son una competencia desleal e injusta pata todas las pymes industriales del país”, explicó el presidente de IPA, Daniel Rosato.

El referente aseveró que continuarán “repitiendo hasta el cansancio” que las pymes industriales “pueden hacer un aporte sustancial a las principales soluciones que nuestro país necesita”. Sin embargo, necesitan ser competitivas y “no pueden ser excluidas de este proyecto de ley”.

“Necesitamos una reflexión profunda y un análisis detallado de las consecuencias del RIGI, que no solo implica beneficios impositivos a los grandes capitales, sino también la posibilidad de importar y exportar con arancel cero, y hasta traer de afuera, en forma indiscriminada, bienes que perfectamente se pueden producir en el país, provocando el cierre de muchas pymes industriales y el cese de miles de trabajadores con formación técnica de calidad”, concluyó Rosato sobre la convocatoria.