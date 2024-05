Bianco afirmó que Milei no invitó a Kicillof al Pacto de Mayo

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseveró que Javier Milei no invitó al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, a participar del Pacto de Mayo a celebrarse el sábado 25, en Córdoba, con el objetivo de “firmar las bases de una nueva Argentina”. No obstante a la negativa por parte del Ejecutivo para que el gobernador Kicillof esté presente en el encuentro, Bianco afirmó que el mandatario no participaría debido a la falta de acuerdo en los temas que serán tratados. Al mismo tiempo, insinuó que el Pacto de Mayo no traerá “beneficios” para las provincias. Por otra parte, el funcionario bonaerense recalcó que varios de los puntos planteados ya se encuentran dentro de la Constitución Nacional e hizo una comparación con el Consenso de Washington, firmado en el año 1989. “El Consenso de Washington era el programa neoliberal que se planteaba en ese momento cuando todavía no se conocían las consecuencias del neoliberalismo. Ahora ya las conocemos y las hemos sufrido en Argentina”, deslizó Bianco y aclaró que “si no quieren convocar a discutir otros puntos, bienvenido el debate y la discusión, sino es una pantomima”. Cabe mencionar que entre los mandatarios provinciales que coincidieron en no asistir se suman las provincias de La Pampa, Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja.