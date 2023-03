El Papa Francisco reiteró que visitará la Argentina

“Con gusto voy a ir”, afirmó el Papa Francisco cuando, una vez más, le preguntaron si piensa visitar la Argentina, su país natal. Aunque también aclaró: “La salvación del país no va a venir de mi viaje”.

“La Argentina sigue esperando. Yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda. No pierdan la esperanza”, dijo el Sumo Pontífice de Roma. Y agregó: “Además, la salvación del país no va a venir de mi viaje. Con gusto voy a ir, pero piensen un poquito en las cosas que hay que hacer para que el país vaya adelante”.

El Papa (nacido como Jorge Mario Bergoglio) recordó que un viaje a nuestro país “estuvo planeado”, pero debió suspenderse. “No hay una negativa a ir”, enfatizó. “Lo que sucedió es que las cosas se complicaron de otra manera. Hubo dos años de pandemia que postergó viajes que se tenían que hacer necesariamente”.

En una entrevista que brindó en el Vaticano, Francisco se refirió también a la relación que mantiene con los fieles argentinos desde que asumió en la Santa Sede, hace diez años. “Los argentinos no somos el Nobel de la simplicidad. O sea, somos especialistas en complicaciones”, dijo el líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. “Siempre he conocido gente argentina buena que ha venido acá, con la cual he podido dialogar. Yo apuesto a la bondad del pueblo argentino. Al gran pueblo argentino, ¡salud! Ciertamente, es un gran pueblo”, finalizó.