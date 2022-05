El Salario Básico Universal alcanzaría a “aproximadamente 9 millones de personas”

Días atrás, diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de ley que impulsa la creación de un Salario Básico Universal (SBU) para aquellas personas desempleadas, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos.

Los impulsores de la iniciativa fueron los legisladores Itai Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli. De acuerdo con el proyecto, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren deso­cupadas, se desempeñen en la economía informal, se encuentren inscriptas en la categoría A del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.

En este sentido, el diputado Hagman dialogó con diario Hoy y explicó que “la iniciativa busca atender un problema estructural del empleo en Argentina en donde hay mucha gente que trabaja, pero no tiene empleo formal o no puede llegar a fin de mes”.

Además, el legislador del FdT precisó, según su punto de vista, cómo puede llevarse adelante el proyecto y detalló que estiman que “aproximadamente 9 millones de personas” serían beneficiadas.

—¿Qué se busca con la iniciativa?

—La iniciativa busca atender un problema estructural del empleo en Argentina en donde hay mucha gente que trabaja, pero no tiene empleo formal o no puede llegar a fin de mes. Esta problemática no es exclusiva de Argentina igual: el mundo del trabajo está cambiando vertiginosamente en todo el planeta. Cada vez son menos las personas que pueden aspirar a un empleo formal con todos los derechos garantizados.

Estamos hablando, por un lado, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se organizan en cooperativas o de manera cuentapropista para generar su propio trabajo, trabajo que no es correctamente valorizado por el mercado laboral. Por ejemplo, los recicladores urbanos hacen un trabajo clave para la sociedad y sin embargo su remuneración es muy baja. O los trabajadores informales que cobran por debajo de la línea de pobreza a pesar de estar jornadas completas laburando de sol a sombra. También alcanza a amas de casa que se encargan de las tareas del cuidado y su trabajo no es reconocido económicamente por la sociedad. Por poner algunos ejemplos en donde hay claramente un trabajo social necesario y no hay un reconocimiento monetario acorde.

A ver, la pobreza crece en el mundo, sin embargo no es que estamos produciendo menos, al contrario. Es decir, aumenta la productividad, pero la riqueza cada vez se concentra más. Esta iniciativa viene a atender este problema de los trabajadores y trabajadoras que se profundiza cada vez más.

—¿Cómo se puede llevar a cabo?

—Bueno, hay muchas maneras, nosotros estimamos que se necesita aproximadamente un 0,9% del PBI para poder llevar adelante el Salario Básico Universal. Se puede hacer, por ejemplo, reduciendo los subsidios energéticos a quienes no lo necesitan y direccionando ese ahorro para quienes sí. A su vez, también podría hacerse por etapas, por zonas. Lo importante es poner la prioridad en quienes más lo necesitan, sin creer que porque el país crezca eso se va a solucionar solo, porque ya vimos que no sucede.

—¿A cuántas personas alcanzaría?

—Estimamos aproximadamente 9 millones de personas. En nuestro proyecto proponemos que el SBU sea equivalente a la Canasta Básica Alimentaria de un adulto y que lo cobren completo las personas desocupadas, informales, monotributistas sociales, ­trabajadores y trabajadoras agrarias y de casas particulares. Que cobren la mitad los monotributistas de categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de la misma. No serían alcanzados por el SBU quienes perciban ­rentas de suelo o capitales (primera y segunda categoría del impuesto a las ­Ganancias).