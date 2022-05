El Senado le dio media sanción al proyecto para que se pague la deuda externa con dinero fugado

El Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el oficialismo para pagar la deuda de más de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contraída por el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018, con dinero de ciudadanos argentinos que fue fugado al exterior. Tras más de siete horas de sesión, hubo 37 votos afirmativos y 31 en contra, mientras que se produjeron 0 abstenciones.

La sesión fue convocada el martes a la noche por un decreto parlamentario firmado por la presidenta provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien encabeza la reunión parlamentaria ­porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en ejercicio de la Presidencia de la Nación por la gira que realiza en Europa el jefe de Estado Alberto Fernández.

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos. Con la media sanción, el mismo pasará a la Cámara de Diputados.

Diario Hoy presente en la sesión

Diario Hoy estuvo presente en el recinto, y registró las exposiciones de varios referentes, entre ellos la del senador nacional por la provincia de La Pampa, Daniel Bensusan, quien señaló: “Vamos a poner en consideración un proyecto de ley que crea un fondo nacional para cancelar la deuda que Argentina tiene con el FMI”.

En ese sentido, dijo: “No puedo dejar de mencionar las desacertadas políticas económicas tomadas durante la administración que nos trajeron hoy en esta situación de deuda. Nuestro país atraviesa una situación crítica en lo que se refiere a la deuda externa. La irresponsabilidad política y financiera en un acuerdo mal suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional. El mayor crédito otorgado en la historia del organismo, en condiciones imposibles de cumplir para la Argentina, y del cual no fue destinado ni un solo peso, ni un solo dólar, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la inversión en producción o a la industria”.

Por último, recalcó que “en este contexto, agravado por la pandemia, el actual Gobierno nacional tuvo que refinanciar la deuda, a los fines de poder afrontar los compromisos, pero esta vez un obstáculo en el camino de recuperación y crecimiento que necesita nuestro país”.

Por su parte, Maurice Closs, senador nacional por la provincia de Misiones, manifestó: "No me parece mal que se pueda exteriorizar lo que no está declarado. En segundo lugar, me parece oportuno, tiene mérito y conveniencia recaudar fondos para pagar aunque sean partes de una pesada deuda contraída por un modelo que se equivocó profundamente en la administración de las finanzas públicas. Estos son fondos que están fuera del sistema, y es probable que sobre ellos no se haya pagado ningún impuesto".