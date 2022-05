Miguel Ángel Pichetto lanzó su precandidatura presidencial

En Parque Norte mañana a las 16 hs Miguel Ángel Pichetto presentará su precandidatura presidencial junto a Ramon Puerta y Juan Carlos Romero. Juntos conformarán el espacio Encuentro Republicano Federal, al cual ellos definen como ‘’la pata peronista’’ dentro de Juntos por el Cambio.

Pichetto contó con el aval del ex presidente Mauricio Macri para su postulación. Junto con el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el diputado nacional Facundo Manes, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales y el senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo conforman el cuerpo de precandidatos a presidente del bloque opositor Juntos por el Cambio.

Por el momento queda la incógnita de Macri. El ex mandatario no ha definido si se postulará o no, y mantiene a su partido político en vilo de su decisión.