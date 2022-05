Docentes rechazan reforma del estatuto que impulsa el Gobierno porteño

Este jueves, docentes y organizaciones sociales se manifestaron frente a la Legislatura porteña rechazando la reforma del estatuto impulsado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Jorge Adaro, representante de Ademys, dialogó con la Red 92 y Diario Hoy, detallando la situación que atraviesan los trabajadores de la Ciudad.

"La reforma tiene dos aspectos: por un lado la cuestión salarial que cambia la conformación del salario, llevándonos a un modelo meritócrata. Y por otro, no cuenta con un aumento presupuestario", sostuvo Adaro.

Otra cuestión a tener en cuenta es el no llamado a titularización de los cargos, medida que no se realiza hace 10 años, por lo cual los docentes no tienen trabajo estable.