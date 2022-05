Petrocini se despidió de la actividad gremial

La titular de la FEB, Mirta Petrocini, anunció desde su cuenta de Twitter que no se presentará a elecciones para renovar un nuevo mandato en la conducción del gremio en el que está al frente desde 2004.

“Quiero hacer pública la decisión que he tomado hace algún tiempo y que ya he comunicado oportunamente por los canales institucionales pertinentes: decidí no renovar y no presentarme a las nuevas elecciones de la FEB del próximo 11 de mayo”, señaló Petrocini en sus redes sociales.

“He defendido siempre la democracia sindical y creo fervientemente en la renovación permanente de las conducciones, fomentando la participación y brindando formación gremial de calidad para que los futuros dirigentes cuenten con las mejores herramientas para afrontar este desafío”, continuó.

“De algo estoy segura: amo y me apasiona ser docente y sindicalista. Llevo y llevaré con orgullo la bandera de la FEB y siempre estaré acompañando”, sostuvo la histórica dirigente. “No es una despedida. Es un hasta siempre, con el compromiso, la dignidad y la lucha que siempre me acompañaron. Mi eterno ­agradecimiento”, señaló a modo de despedida.