El Senado aprobó las nuevas designaciones en el Consejo de la Magistratura

El Senado aprobó este miércoles, por unanimidad, el decreto de designación de los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura para iniciar los mandatos que comienzan la semana próxima, en una sesión en la que la oposición decidió no bajar al recinto, en desacuerdo con los nombramientos.

En la sesión conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, se avaló el decreto parlamentario 86/22, dado a conocer el martes, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y al radical Eduardo Vischi.

En sus discursos, los senadores del Frente de Todos cuestionaron duramente a la oposición por no asistir al recinto y criticaron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por el fallo del 8 de noviembre último, que rechazó la primera designación de Doñate en el Consejo y consideró que le correspondía al senador de PRO Luis Juez.

"Siempre es bueno dar la cara, dar el debate institucional, defender las atribuciones constitucionales que tiene el Congreso de la Nación, y hemos hecho lo que considerábamos que debíamos hacer: ratificar esas facultades, y elevar las propuestas de los tres bloques", afirmó Doñate en diálogo con la prensa, al término del debate.

El máximo tribunal cuestionó la división del bloque del FdT resuelta este año, tras la cual el oficialismo reclamó la representación por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura.

Los nombramientos en el Consejo de la Magistratura fueron rechazados por el interbloque de JxC, cuyas autoridades llamaron a una conferencia de prensa paralela a la sesión, en el Salón de las Provincias, para dar a conocer los fundamentos de su negativa al debate.

En ese aspecto, sobre la posibilidad de que la oposición recurra a la Justicia, Doñate expresó: "No me extraña que busquen dirimir en la Justicia cuestiones no judiciables, que son estrictamente políticas, y nosotros hacemos lo que por mandato popular debemos, que es discutir en el ámbito del Congreso de la Nación esas cuestiones".

La Corte Suprema de Justicia está en el peor momento de la democracia argentina, se ha degradado sistemáticamente", agregó.