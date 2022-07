El titular de IOMA cuestionó a los médicos y anunció mejoras

El presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, apuntó contra los médicos por lo que consideró un excesivo recurso a los costosos estudios de diagnóstico por imágenes, en medio del conflicto que la obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires mantiene con el Colegio de Médicos, que autorizó el cobro de un plus por “gastos de consultorio”.

Durante una entrevista televisiva, Giles contó que el Instituto está abocado al análisis de los datos sobre las prácticas que se solicitan y autorizan. A través de una observación “finita”, se detectó que “el 80% de los estudios de imágenes no tienen ningún resultado”, dijo. “Tenemos que mejorar la eficiencia. No voy a decir cosas que no tengo certificadas, pero es un problema: se hacen muchos estudios de imágenes”, disparó Giles. “El que compra un resonador quiere rentabilidad y no está mal, es una empresa, pero para eso necesita hacer (estudios), y hacer eso tergiversa la prestación del servicio y el financiamiento”, añadió.

También en relación con ese tipo de análisis, el titular del IOMA anunció que como parte de la mejora de la eficiencia se van a “sacar trabas históricas” para el acceso a los mismos. Giles explicó que “uno de los principales reclamos (de los pacientes) es que no se autoriza la resonancia o tomografía” indicada por el facultativo. “Ahora vas a ir y hacerlo”, indicó Giles, quien agregó que el anuncio formal se hará “en el transcurso de este mes o agosto”.

“Vamos a trabajar con los médicos, protocolizar mejor, pero sin castigar al afiliado y que esté dando vueltas un mes. Hay que eliminar la carga al afiliado”, consideró el titular del Instituto.

Maniobra “irregular e ilícita”

Ocurre que IOMA mantiene un conflicto con los galenos bonaerenses. En rigor, la tensión aflora periódicamente cada año, porque los médicos reclaman celeridad en los pagos de sus servicios y aumentos en los montos. Pero en ocasiones esta tensión deriva en decisiones perjudiciales para los pacientes.

Esta vez, se dio en forma de un cobro por “gastos operativos de consultorio” (GOC) que fue establecido por una resolución del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, y que llega hasta los 1.000 pesos, como una forma de compensar lo que consideran una magra compensación por parte de la obra social. Se trata de un adicional que se requiere además del pago del bono de consulta y el coseguro, en caso de que el paciente cuente con uno.

El IOMA reaccionó ante la novedad anunciando que todos los médicos que fueran sorprendidos cobrando ese plus serán sancionados, porque se trata de una maniobra “irregular e ilícita”.

“El Colegio de Médicos no tiene la facultad de disponer un gasto por consultorios”, anunció el Instituto días atrás.

“De acuerdo a denuncias realizadas por afiliadas y afiliados, este plus ya se aplica en algunos consultorios platenses”, precisó el Instituto en un comunicado. “IOMA ya realizó las correspondientes denuncias ante el Ministerio de Justicia y el de Salud de la provincia de Buenos Aires para que tomen intervención. Desde la obra social también se indicó que el Colegio de Médicos no tiene la facultad de disponer un gasto por consultorio. La normativa no avala de ningún modo esos atributos y por lo tanto se encuentran ante la presunta comisión de una acción ilícita”.

Además de avanzar con sanciones y con la denuncia penal, el IOMA anunció que reintegrará los montos abonados por los pacientes en concepto de GOC. Para eso, recomendó a los pacientes que exijan una factura por ese pago, para que el Instituto pueda devolverla (y, luego, arreglar cuentas con el Colegio de Médicos).