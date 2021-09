En la Provincia apuestan a revertir el resultado electoral

Luego de la derrota en las elecciones Primarias Abier­tas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del do­mingo, en la provincia de Buenos Aires, que gobierna el Frente de Todos (FdT), la consigna ahora parece ser una sola: poner los motores a toda máquina para que las elecciones generales de noviembre próximo terminen de manera muy diferente.

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García (también candidata a senadora provincial), dijo ayer que el resultado de las PASO, en las que la alianza opositora Juntos derrotó al FdT a nivel nacional y provincial y en la gran mayoría de los municipios, es “absolutamente reversible”.

“Son apenas cuatro puntos. Hubo muchas personas que no fueron a votar. No sería yo si no dijera que es mejorable. Creo que es absolutamente reversible”, dijo García.

En el mismo sentido se expresaron intendentes peronistas, algunos de los cuales debieron aguantar un mal trago y otros fueron exitosos en capear el temporal, en sus propios distritos al menos.

Mario Ishii, histórico jefe comunal de José C. Paz, dijo por ejemplo que “hay posibilidades de revertir el resultado en noviembre”. En su municipio, el Frente de Todos aplastó a Juntos, con un 49,34% de los votos contra el 25,2% en la compulsa por el Concejo Deliberante, y porcentajes similares en la competencia para la Legislatura bonaerense y el Congreso de la Nación.

Por su parte, Andrés Watson, que gobierna en Florencio Varela, donde también el FdT derrotó por una gran diferencia a Juntos, dijo: “No me caben dudas, en noviembre se puede revertir el resultado”. Para eso, consideró que el Go­bierno debe “reforzar lo hecho”.

Entre los intendentes que su­frieron la derrota del Frente de Todos también en sus propios distritos está Lucas Ghi, de Morón. Ayer, el jefe comunal dijo que el oficialismo debe “salir a jugar con la premisa de reconstruir”.

Pablo Zurro, alcalde de Pehuajó, en el interior bonaerense, se ­mostró optimista también: dijo que los esfuerzos del Gobierno para ­evitar contagios y muertes en la pandemia de Covid-19 le jugaron en contra en términos de votos, pero que a una parte de la población “se le va a pasar” el enojo y acabará votando por el FdT en las ­generales.

El exministro de Salud de la provincia gobernada por Axel Kicillof, Daniel Gollan, que secunda en la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente a Victoria Tolosa Paz, dijo ayer que el resultado de las PASO es “una alerta”, pero que el oficialismo se propone “redoblar los esfuerzos” para que en noviembre los números sean diferentes.

“Nuestro proyecto es el único que puede recuperar la felicidad del pueblo argentino. La militancia peronista y del campo nacional y popular no se da por vencida jamás. Por eso vamos a redoblar esfuerzos para revertir el resultado en noviembre. Podemos hacerlo. ¡Vamos a hacerlo!”, expresó Gollan a través de la red social Twitter.