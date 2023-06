“Es el Estado el que les reconoce sus derechos a los bonaerenses”

En la jornada de ayer, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó unas 682 netbooks a estudiantes secundarios de Vicente López que cursan el último año. En el acto, el mandatario bonaerense estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y el titular de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII del PAMI, Lucas Boyanovsky.

Al tomar la palabra, en la Escuela Secundaria n° 4, Kicillof expresó: “El mercado brinda respuestas únicamente donde hay rentabilidad y, en base a eso, les pone un techo a quienes no cuentan con los recursos necesarios para acceder a una computadora”.

En ese aspecto, consideró que “necesitamos entonces trabajar para que todos y todas puedan ­acceder a una herramienta fundamental para proyectar el futuro: sin igualdad de oportunidades no hay libertad”.

En ese sentido, el gobernador destacó que “es el Estado el que les reconoce a todas las y los bonaerenses sus derechos a una educación pública de calidad y a una computadora para estudiar y divertirse”. “El mérito y el esfuerzo son muy importantes, pero para eso debemos garantizar antes que haya igualdad de oportunidades y que todos puedan empezar desde el mismo lugar”, añadió.

Vale mencionar que, a partir del trabajo conjunto entre la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación, se otorgarán este año 168.000 netbooks a alumnos y alumnas que cursan el último año del nivel secundario en los 135 municipios bonaerenses.

Para cerrar su discurso, Kicillof manifestó: “Si no parten todos desde el mismo lugar, no es solo el esfuerzo el que determina si a uno le va a ir bien o mal. Sin igualdad, la idea de que únicamente importa el mérito es una mentira que busca hacer responsables a los jóvenes de situaciones y contextos que no son su responsabilidad”.

En el lugar también estuvieron presentes la subsecretaria de Políticas Culturales, Victoria Onetto; la senadora provincial Sofía Vanelli; la dirigente Malena Cholakian; las concejalas Érica Pereyra, Julieta Martínez Molto y María Laura Braiza; los concejales Joaquín Noya, Roberto Pace y Julio Ceresa; y la directora de la institución educativa, Susana Molina.