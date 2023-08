Escudero recorrió Tolosa y Ringuelet junto a vecinos y vecinas

El precandidato a intendente en La Plata por Unión por la Patria, Guillermo Escudero, participó ayer de una caminata de 40 cuadras por Tolosa y Ringuelet, en la cual charló con vecinas y vecinos sobre el estado de la ciudad y la necesidad de apostar a un candidato que pueda ganarle al macrismo.

De cara a las PASO, el concejal destacó la importancia del voto consciente y expresó que “quieren imponer un candidato con imagen negativa, y eso solo nos conduce a perder la ciudad ­definitivamente”.

En ese marco, durante el recorrido fue recibiendo inquietudes y propuestas de los vecinos y vecinas. En este intercambio, Escudero manifestó con énfasis que “la única manera de ganarle a Garro es votando la Lista 6”, y remarcó que “la política no está en crisis; cuando voy al encuentro del vecino, me recibe bien porque quiere cercanía y ayudas concretas, no propaganda o funcionarios que no salen de sus oficinas”.

La extensa jornada culminó en el Club Tolosano Infantil, donde participaron los vecinos junto a los candidatos de la Lista 6. “En Unión por la Patria votá Lista 6, no se la dejes servida a Garro. Votemos por la ciudad”, enfatizó Escudero.