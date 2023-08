Stolbizer: “La disputa por el liderazgo del PRO debería estar fuera de la campaña electoral”

A nueve días de las elecciones Primarias Abiertas, Si­multáneas y Obligatorias (PASO), se intensifica la campaña electoral y, en ese marco, ayer por la mañana el intendente de La Plata, Julio Garro, encabezó una caminata por el centro de Los Hornos (137 y 63) acompañado por la titular del GEN, Margarita Stolbizer.

Durante la visita, la acompañaron también el presidente del GEN La Plata y candidato a concejal Juan Conte, y el dirigente y concejal (mandato cumplido) Gastón Crespo, entre otros referentes y militantes del espacio político.

En ese marco, en diálogo con diario Hoy, Stolbizer analizó el presente electoral: “Por un lado, siempre por supuesto destaco el ejercicio de la democracia, que es votar, participar, hacer una campaña... A mí me encanta, lo hago con alegría y me parece que siempre esto es una gran motivación. Pero también digo la contra, cada vez que estamos en una campaña electoral en un contexto de baja credibilidad en la política, es bastante difícil cuando uno tiene que salir a convencer a la gente en un marco de descreimiento general. Por eso creo que el principal desafío no es solo ver quién gana e imponer un candidato, llegar y sentarse en un sillón, sino que el desafío es reconstruir la credibilidad en la política, y eso se hace con buena gente, se hace teniendo gente con capacidad de resolver los problemas de las personas, bajando el discurso de la confrontación, la pelea permanen­te, la descalificación del otro y promoviendo también gente con honestidad”.

“Yo sigo pensando que la transparencia debe ser un valor en la Argentina que debemos recuperar”, enfatizó. En ese sentido, y consultada por los últimos cruces entre Patricia Bullrich y Horario Rodríguez Larreta, consideró: “Yo preferiría que esa disputa fuera menos visible de lo que es, menos fuerte de lo que es. De todos modos, nunca escuchamos de Horacio Rodríguez Larreta un agravio, una descalificación hacia los miembros de la otra lista; en cambio, me parece que los demás cada vez que pueden intentan descalificar a quienes apoyan a Larreta, y eso pasó por ejemplo con la posición pública de Manes y de Vidal, que realmente lo que hacen ellos es manifestar simplemente cuál es su preferencia, como lo hicieron los que prefirieron otra lista, y me parece que esto se debe hacer en el ejercicio pleno de la libertad, que cada uno tiene para elegir”.

Seguidamente, la dirigente apuntó: “Creo que no es solamente una disputa que tenga que ver con los cargos electorales. Me da la impresión de que, como es una pelea que ha quedado muy focalizada en el PRO, también es una disputa de reemplazo de liderazgos. Hoy creo que no hay duda que hay una pelea de liderazgos entre Bullrich y Larreta, lo cual me parece que es muy legítimo, por otra parte, y que lo que se está jugando también es eso. Entonces, los demás partidos que integramos Juntos por el Cambio creo que tenemos que acompañar ese proceso siendo lo menos parte posible para dejar que ellos resuelvan esa interna que debería estar por fuera del marco de la campaña electoral”.

“Hoy tenemos que demostrar todos que la pelea importante es en octubre. Nosotros tenemos que trabajar con la mirada puesta en la elección de octubre, porque la Argentina necesita un cambio de gobierno. Estamos frente al peor gobierno del retorno de la democracia. Yo siento realmente que la decisión del oficialismo de llevar a su ministro de Economía como candidato a presidente es también una muestra de su propia debilidad, no tenían otra cosa para hacer y el ministro que tiene 140% de inflación y que no sabe cómo ofrecernos una salida para llegar a fin de mes es hoy quien se propone para intentar resolver los problemas hacia el año que viene... Realmente es muy poco creíble, por lo tanto creo que la pelea de fondo nuestra es octubre, hay que poner la mirada sin ninguna duda”, sentenció.

Para finalizar, Stolbizer consideró que “para ganar la elección hay que recuperar la credibilidad en la política y darle a la gente las respuestas y las soluciones que necesita”.

“Es necesario profundizar el camino”

El intendente Julio Garro, por su parte, planteó la necesidad de “profundizar el camino que venimos construyendo en la ciudad para que los platenses tengamos cada vez más oportunidades, más empleo, mejor educación y más seguridad”.

“Es una elección muy importante, donde nos jugamos el destino de la ciudad, la Provincia y el país”, enfatizó, y reiteró que entre sus principales compromisos para los próximos cuatro años se encuentra el de poner en marcha un plan integral de cloacas.

“Hemos hecho lo urgente con las obras hidráulicas, obras de infraestructura para conectar los barrios, pero el agua y la cloaca es llevarle dignidad a la gente”, ­destacó, y agregó: “Mi compromiso con los platenses para la etapa que viene es llevar estos servicios tan esenciales”.